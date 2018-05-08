Рекордными ценами на аренду жилья в Киеве заинтересовались антимонопольщики

Вчера, 16:06

АМКУ подозревает, что гостиницы могли вступить в сговор в преддверии финала Лиги чемпионов

Номера в отелях Киева сдают за тысячи евро за ночь
Номера в отелях Киева сдают за тысячи евро за ночь. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Из-за этого киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало официальный мониторинг гостиниц в Киеве, сообщил глава управления Алексей Хмельницкий.

"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен гостиниц на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", - написал Хмельницкий на своей странице в Facebook.

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Эту информацию подтвердил также глава АМКУ Юрий Терентьев. "Мы решили проанализировать ситуацию", – написал он в Facebook.

При этом Хмельницкий уточнил, что из-за нехватки информации пока рано говорить о возможном сговоре.

"Надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, поскольку спрос движет не только ценой, но и предложением. Повышение цен во время спортивных событий – обычная практика для рыночных отношений, но повышение на сотни процентов - ненормальная ситуация", – добавил Хмельницкий.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая, однако различные футбольные мероприятия растянутся на несколько дней – с 24 по 27 мая. К тому же они совпадут с Днем Киева, который традиционно празднуется в последнее воскресенье весны. И именно на 24-27 мая цены на гостиницы и посуточную аренду квартир в столице "взбесились". На популярных международных сайтах аренды недвижимости жилье в Киеве сейчас можно снять минимум за 400 евро.

Отметим, всего месяц назад сообщалось о том, что в Киеве упали цены на аренду жилья.
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Источник:

"Сегодня"

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