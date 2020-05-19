Рынок недвижимости: почему замерли строительные площадки и когда упадут цены

За время карантина спрос на жилье в Украине существенно сократился, а цены при этом остались неутешительными. Строительные площадки в стране замерли. За первый квартал 2018 года в эксплуатацию в Украине сдали более 1,5 млн кв. м жилья, в 2019-м – уже 2,5 млн кв. м, а в 2020-м показатель упал на 5%, до 2,3 млн кв. м.

Ирина Бунчак с дочкой и внучкой уже седьмой год не возвращаются домой – их квартира осталась в Луганске. Живут они сейчас в Киеве и делят небольшую "двушку" с посторонними людьми. Их собственная киевская квартира находится на одной из 26 брошенных строительных площадок "Укрбуда". Бунчаки вложили в эту недвижимость 30 тысяч долларов – все, что у них было.

"Ровно на свое 50‑летие я получила билет и контракт. Я полетела в Оман работать массажистом и два года там отработала. Заработала денег. И вложила в "Укрбуд". Конечно, немного – в однокомнатную квартиру. Но 42 квадратных метра. Мало, конечно, для нас троих. Но хотя бы сколько‑то", – рассказывает Ирина.

Обманутые инвесторы "Укрбуда", к слову, недавно устроили автомобильный протест. 13 тысяч семей заплатили за квартиры, но у них нет информации, когда же жилье достроят. Максим Геращенко отдал за новостройку более миллиона гривен. Еще зимой объекты "Укрбуда" согласился достроить "Киевгорстрой", но план застопорился из-за юридических проволочек. Поэтому предприниматель с женой и дочкой все еще живет на 30 квадратных метрах.

"Мы вообще планировали второго ребенка и хотели вложиться в квартиру. Но в однокомнатной квартире размножаться проблематично. Потому что и так спим на одной кровати втроем", – рассказывает мужчина.

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Но, как говорят эксперты, доверие к рынку недвижимости подорвал не скандал с "Укрбудом" – продажи обвалила эпидемия коронавируса. Те, кто планировал покупку нового жилья в марте, сегодня понемногу возвращаются к объявлениям. Но спрос все еще вялый – потенциальных покупателей не устраивает цена.

"Чего не случилось? Не произошел обвал, которого ждали все, говоря, что в мае цены рухнут. Не сложилось. Не воплотилась розовая мечта многих инвесторов, что сейчас, мол, цены на квартиры упадут в два раза, и мы их быстренько скупим", – говорит руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

А глава агентства недвижимости Артур Пилипчук считает, что за вторичное жилье с продавцами можно будет поторговаться уже летом. Впрочем, скидки будут небольшими, говорит специалист.

"С самого начала после отмены карантина, думаю, будет всплеск активности. Когда пройдет эта короткая фаза, будет затишье на рынке недвижимости. И я думаю, что даже оно приведет к некоторому снижению цен. Думаю,процентов, возможно, на десять, и так продержится где-то к осени", – прогнозирует Пилипчук.

Того, что будет осенью, не прогнозирует никто. Даже осенний курс доллара – интрига. Банкир Руслан Спивак отмечает: признаков, чтобы украинцы бросились скупать квартиры, пока не наблюдается. Депозиты из банков забирают только те, кто "проел" все другие сбережения, а действительно крупные суммы все еще лежат на счетах. В том числе и валютные, которые снимать и обменивать на гривню летом нет смысла.

"Если говорить про лето, то мой прогноз, что это некоторая ревальвация [гривни] – в район 26 грн/долл. приблизительно. И стабилизация до осени. А потом возврат в район 27‑27,5 грн/долл. В случае отрицательного сценария это может быть достаточно резкое повышение, но вряд ли вначале осени. Скорее к концу года" – прогнозирует Спивак.

Если вторичный рынок едва шевелится, то с новостройками еще сложнее. Одно из агентств обнародовало динамику цен в Киевской области в апреле. Жилье в Буче и Борисполе, например, подешевело почти на 2%. Зато в Обухове цены подскочили аж на 17%.

"Цены на первичном рынке не уменьшатся, потому что на вторичном рынке человек не имеет ограничений, куда снижать. А на первичном рынке есть такое понятие, как себестоимость", – объясняет Пилипчук.

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Банки, к слову, перестали кредитовать новостройки. Инвесторы, которые платят еще на стадии котлована, придерживают деньги. Строители – без копейки. Работающие башенные краны сегодня скорее исключение, чем правило. Карантин стал лишь катализатором старой болезни, говорят специалисты. Если подождать до осени, то можно будет увидеть, кто из застройщиков выжил, и купить жилье без риска. Но пессимисты предрекают рынку недвижимости эффект домино.

"Государство ничего не сделало для производителей строительный материалов, никаких преференций, никаких льготных кредитов для этой отрасли. В июне уже могут не строить много. Мы вообще можем увидеть "пандемию новостроек". И "Укрбуд" – это будет детский лепет", – прогнозирует Топал.

А покупатели жилья уже и так давно забыли о займах. И даже ипотека сейчас не спасла бы – сбережения тают, как мороженое в июле, жалуется Максим Геращенко. С него, например, взимают арендную плату даже за закрытую торговую палатку.

"Выставляет счета по 5 тысяч гривен в месяц, даже если мы сидим на карантине. Плюс я еще снимаю офис, за который нужно постоянно платить. А так как я на карантине, это проблематично. И еще мама пенсионерка, у которой пенсия 2 тысячи гривен", – сетует предприниматель.

Напомним, ранее в МВД уже предложили радикально решить проблему с недостроями в Украине. Замминистра Антон Геращенко уверен: нашей стране поможет только глобальное изменение законодательства. Такое, чтобы застройщик под угрозой пожизненного заключения старался сдать начатое жилье любой ценой.

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