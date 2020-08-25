Рынок недвижимости после карантина: сколько нового жилья в Украине

Основная часть новых квартир - в столице, но объемы строительства в Киеве ежегодно сокращаются

Рынок недвижимости в Украине постепенно оживает после ослабления карантина. Многие эксперты убеждены, что после карантина рынок недвижимости серьезно изменится, ведь за время тотального локдауна спрос на жилье сократился в среднем на 50%. Новые реалии приведут к тому, что украинцы будут более придирчиво выбирать себе жилье, искать квартиры и дома в пригороде, рядом с природой, и отдавать предпочтение недвижимости новых форматов. Сколько нового жилья имеется в Украине – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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По данным Госстата, в 2019 году в Украине приняли в эксплуатацию 11 млн квадратных метров жилых построек – 125,9 тыс. квартир. В то же время в 2010 году эта цифра составляла 9,3 млн квадратных метров – 77 тыс. квартир.

К слову, основная часть построенных квартир расположена в столице, несмотря на то, что объемы строительства в Киеве ежегодно сокращаются.

"С 2013 года объемы строительства жилья в Киеве ежегодно сокращаются, а основная девелоперская активность переместилась в населенные пункты ближайшего пригорода", — говорит руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

Он добавляет, что если в 2013 году было построено 19 тыс. квартир в Киеве, то уже в 2019 году эта цифра упала до 17,3 тыс. квартир.

Напомним, Верховная Рада хочет запретить аренду квартир без риелторов, но эксперт нашел "лазейку" в законопроекте.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Высокие цены и меньше жилья: как изменился рынок недвижимости в Украине за 10 лет".

Больше о том, почему замер рынок недвижимости и какие цены стоит ожидать, смотрите в сюжете:

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