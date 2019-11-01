Съемное жилье подорожало осенью: названы цены в Киеве

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Реклама

Эксперты еще летом предупреждали об осеннем подорожании съемного жилья в Киеве. Уже сейчас самая низкая цена аренды квартиры в Киеве, которую сайту "Сегодня" удалось найти на порталах объявлений, – 6500 грн/мес. Это квартира площадью 21 м2 на окраине города.

"Минимальные цены на однокомнатные квартиры в Киеве сейчас от 7500-8000 грн. Как всегда, осенью была повышенная активность в сегменте дешевого жилья. За этот период цены выросли на 10-12%. Сейчас спрос успокоился, и цены стабилизировались", – рассказал директор департамента Ассоциации Риелторов Украины Эдуард Базус.

При этом, существует сегмент жилья, за который арендаторы согласны переплачивать, отмечают аналитики DOM.RIA. Это квартиры в современных комплексах, с полной инфраструктурой, закрытой территорией, наличием парков и озер.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – В Берлине запретили повышать цены на аренду жилья: можно ли так сделать и в Киеве

Напомним, также новости "Сегодня" рассказывали о ТОП-способах сэкономить на аренде жилья. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама