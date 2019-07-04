Сезон отпусков: в Украине активизировались квартирные воры

Новости "Сегодня" узнали, как защитить жилье

Пока украинцев учат тщательно проверять туроператоров перед поездкой на отдых, опасность может подстерегать не в поездке. Пока отпускников нет дома, воры "обчищают" квартиры и выносят самые ценные вещи. Новости "Сегодня" узнали, как выявить "охоту" на жилье и есть ли способ уберечься.

Киевлянка обнаружила у себя на дверях три спички и узор, похожий на морковь, и обратилась к пользователям социальных сетей, чтобы выяснить, что это значит. Новости "Сегодня" задали тот же вопрос эксперту по безопасности Руслану Болгову.

"Теоретически это может быть чье‑то баловство. Либо это может быть метка человека, который проверяет, находитесь вы дома или нет. Метки существуют именно для этого", – рассказал эксперт.

Специалист предостерегает: воры в Украине стали более изобретательными. Вместо метки они теперь могут оставить флаер на скидку или устроить разнос коммунальных платежек по квартирам. И если квитанции не забрали в течение дня-двух, значит, хозяев нет дома.

Но большинство воров метки уже не оставляет, добавляет эксперт.

"Все намного проще – все находится в социальных сетях. И не надо заниматься вот этими древними способами", – подчеркивает Болгов.

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Чтобы обезопасить квартиру от краж, нужно следовать нескольким советам, говорит эксперт.

Во-первых, он рекомендует дружить с соседями. По статистике, в домах, где люди знают друг друга, значительно меньше краж, ведь чужак сразу попадает под бдительные взгляды.

Во-вторых, специалист советует установить решетки, если живете на нижних этажах. Особенно этот совет актуален для тех, чьи окна соседствуют с газовыми трубами или другими коммуникациями. В таком случае перестраховаться лучше и жителям верхних этажей, ведь нечистые на руку альпинисты могут добраться и туда.

Также отпугивают незваных гостей камеры наблюдения и даже обычная табличка "Объект под охраной". Кроме того, можно установить сигнализацию.

В любом случае деньги и ценности следует хранить в банке, отмечает специалист по безопасности.

Напомним, ранее журналисты новостей "Сегодня" выясняли, защищает ли домофон от квартирных воров.

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