Шмыгаль рассказал об объемах коррупции в строительстве

Правительство намерено побороть коррупцию, которая влияла на стоимость жилья для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил объем коррупции в строительной отрасли Украины на уровне бюджета одного из крупных городов страны. Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Коррупционный рынок колоссальный. Там цифры впечатляют, если умножать метраж, который вводился в Украине, на количество объектов. Это, наверное, бюджет одного из больших городов Украины", – сказал он.

Премьер отметил, что коррупция только одного органа – Государственной архитектурно-строительной инспекции – составляла 5-10 долларов на квадратном метре.

"Там есть определенная рентабельность. Единственное, что мы озвучили, – это уровень коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Он колебался в пределах 5-10 долларов за метр квадратный в зависимости от сложности объекта и нарушений, которые были при предоставлении документации и введении в эксплуатацию. Вот вам цифры, можете брать метраж и умножать экономию застройщиков и участников рынка", – добавил он.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания Кабинета министров.

Вместо коррумпированного ведомства создадут три новых органа в сфере строительства.

В тренде Либерализация детского труда в Украине снизит количество заробитчан – эксперты

Напомним, еще в декабре прошлого года сайт "Сегодня" писал о том, что власти приняли решение сделать рынок недвижимости более прозрачным после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда".

Накануне новогодних праздников Министерство цифровой трансформации показало серьезные признаки коррупции в строительном реестре, открыв для публичного доступа один из самых закрытых реестров – строительный реестр ГАСИ.

Мы также писали о том, что в 2019 году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В Киеве рост объемов строительных работ в 2019 году увеличился на 24% – до 41,2 млрд грн.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о том, как народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама