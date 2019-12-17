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Сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка: названа цена гектара

17 декабря, 15:02

Стоимость участков будет расти постепенно, считает специалист

/ Фото: Pixabay

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Пока профильный комитет Верховной Рады обсуждает правки к законопроекту об обороте сельхозземель в Украине, глава Ассоциации свободных землевладельцев в Украине Дмитрий Ливч во время открытого пресс-марафона на тему земельной реформы подсчитал, сколько может стоить гектар в будущем.

По словам Ливча, цена на землю будет расти в любом случае, но разными темпами – в зависимости от модели рынка, которая будет выбрана.

"Если мы говорим о вопросе формирования цены [на землю], то всегда есть сторона спроса и сторона предложения. Если мы ограничиваем спрос, то соответственно цена не будет расти так быстро, как могла бы расти. Согласно нашим подсчетам, в условиях либеральной модели [рынка земли] цена может расти до показателя 5,5 тыс. долларов за гектар через 10 лет после принятия соответствующего закона. <...> Мы можем ожидать, что средняя стоимость гектара земли будет не ниже, чем нормативно-денежная оценка, но будет колебаться в промежутке 1,5-2 тыс. долларов за гектар в первый год после открытия рынка земли. Если мы говорим о менее либеральных моделях – с концентрацией или без, без иностранцев – цена на землю будет расти медленнее. Она составит около 4-4,5 тыс. долларов за гектар через 10 лет", – объяснил Ливч.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада дала старт земельной реформе. В рамках реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам. Открытие рынка земли запланировано на 2020 год.

Напомним, 17 декабря между протестующими против открытия рынка земли и правоохранителями произошла драка под Верховной Радойиз-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского. В результате полицейские оттеснили протестующих от гостиницы "Киев" и снесли установленную активистами палатку. Тех, кто сопротивлялся, бросал камни, файера, правоохранители били дубинками, нескольких задержали. Одного из активистов забрала "скорая".

Видео: Олег Черниш

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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