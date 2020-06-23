Сколько должна стоить ипотека в Украине: Шмыгаль озвучил ставки

Целью украинского правительства является снижение ставки ипотеки до 5-7%, а не до 10%, как анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

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"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", - сказал Шмыгаль.

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Премьер также спрогнозировал, что уже осенью 2020 года в Украине будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

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"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", – добавил Шмыгаль.

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Как известно, сейчас самые демократические ставки по ипотеке составляют около 20%, а минимальный первоначальный взнос – 30%.За 10 лет ипотеки набегает переплата, равная стоимости еще одной квартиры.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства, и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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