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Сколько переплачивают украинцы за ипотеку: названы цифры

25 июня, 12:03

Покупатели стараются сразу внести максимальный первый взнос

Фото: Pixabay

Высокие процентные ставки отпугивают многих украинцев, которые хотели бы оформить ипотеку и выбрать жилье, поэтому спрос на ипотечное кредитование не растет даже при высоком интересе к такому финансовому инструменту.

Сейчас среднерыночный показатель ставки по ипотеке в Украине составляет это 20% в год, рассказали сайту "Сегодня" эксперты.

"Платить 22% за ипотеку, которая длится от пяти лет, – это переплата в два и больше раза. Получается, что покупатель выплачивает сразу за две или три квартиры, а владеет формально одной", – говорит главная эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3mВиктория Берещак.

Она добавляет, что максимальный срок ипотечного кредитования, как правило, составляет 20-25 лет, но покупатели стараются погасить кредит за 3-7 лет. Поэтому срок до 10 лет оптимален для заемщика.

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В свою очередь, директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук подсчитал, что сумма зависит от множества условий, но если взять квартиру с ремонтом площадью около 50 метров, стоимостью 1,3 млн грн, и первый взнос в размере 390 тыс. грн (30%) на 15 лет, то за весь период переплата составит 1,4 млн грн, или 150% от суммы кредита.

"Ипотечное кредитование больше востребовано в бюджетном сегменте, это 2-3 комнатные квартиры стоимостью от 50 до 70 тыс. долларов. Срок кредитования определяется несколькими факторами: размером первого взноса, платежеспособностью клиента и его готовностью переплачивать. В большинстве случаев среднестатистический покупатель старается внести максимальный первый взнос (в зависимости от имеющихся у него средств), а оставшуюся часть растягивает на такой срок, чтобы оставалась возможность выплачивать ежемесячные взносы", – добавил Герасимчук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

Ранее новости "Сегодня" разбирались, сколько лет нужно украинцам, чтобы купить жилье:

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Тег недвижимость, кредит, жилье, ипотека, квартиры, кредитование, переплата

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Источник:

Сегодня

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