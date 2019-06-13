Сколько стоят квартиры в Киеве и чего ждать к осени

Риелторы рассказали новостям "Сегодня" о ситуации на столичном рынке недвижимости

Ипотека в Украине остается недоступной для большинства, а летняя жара и вовсе сбила спрос на киевские квартиры. Риелторы объясняют, что летом спрос на жилье традиционно невысокий, ведь деловая активность снижается. Однако означает ли это снижение цен и сколько сейчас стоит квадратный метр столичной недвижимости, узнавали новости "Сегодня".

" Цены никак не опустились, абсолютно. За последний квартал даже поднялись, рост составил до 5%. Потому банки начали давать больше ипотеки и люди стали брать кредиты. Это сразу отразилось на рынке", – объясняет риелтор Юлия Смирнова.

За квадратный метр в новостройке эконом-класса продавцы просят от 16 тысяч гривен на этапе строительства, и от 20 тысяч гривен – когда дом уже сдан. Готовую однокомнатную квартиру без ремонта на окраине можно приобрести от 28 тысяч долларов, то есть от 745 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры в среднем на треть дороже.

А вот старое советское жилье действительно дешевеет.

"Когда статистика показывает падение цен, то это все идет вторичный рынок жилья постройки времен СССР. И он в дальнецшем и будет падать, потому что все больше появляется новых домов", – говорит риелтор Владимир Романов.

Диапазон цен на однокомнатные кирпичные "хрущовки" или "панельки" – от 27 до 40 тысяч долларов. Можно найти даже с ремонтом. Например, на Нивках продается "однушка" с металлопластиковыми окнами, новыми батареями, сантехникой и дверями за 32,5 тысячи долларов.

Есть и более дешевые варианты. "Гостинку" в спальном районе столицы можно купить от 20 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит небольшую комнату в 12-15 квадратных метров, компактную кухню и сидячую ванную.

По прогнозам риелторов, цены на старые квартиры будут постепенно падать еще ниже. А вот новое готовое к заселению жилье к осени может даже подорожать – до 5%.

Напомним, ранее стало известно, сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине. Данные предоставила Государственная служба статистики.

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