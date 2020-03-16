За долги начнут отбирать жилье: как стать банкротом

На днях исполнится пять месяцев, как в Украине действует Кодекс по процедуре банкротства, которым предусмотрена реструктуризация долгов, их погашение для физлиц, не являющихся предпринимателями. То есть это обычные должники, оказавшиеся неспособными выплатить взятое взаймы. Сайт "Сегодня" выяснил, как работает Кодекс и насколько он популярен у украинцев.

Оказалось, что официально заявить: "Я – банкрот!" пока решились немногие. По данным Министерства юстиции Украины, сейчас в судах рассматривается около 30 дел по вопросам неплатежеспособности физлиц. При этом только должников по ипотечным кредитам насчитывается несколько десятков тысяч. В Минюсте уверены: желающих восстановить свою платежеспособность так мало потому, что люди недостаточно информированы о том, как это сделать.

Зачем нужен Кодекс о банкротстве

Как разъяснила нам заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец, Кодекс нужен для восстановления платежеспособности людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации не по их вине. Это, например, заемщики, взявшие в 2005-2007 годах кредит в долларах по курсу 5 грн за доллар либо в 2010-2013 годах по курсу 8 гривен за доллар. Тогда валютные кредиты были популярны из-за того, что проценты по ним были в разы ниже, чем по гривневым кредитам. Когда из-за кризиса в 2014-15 годах курс доллара вырос втрое, до 25 грн/доллар и более, эти заемщики не смогли или не захотели платить в разы больше и отказались погашать кредиты.

/ Фото: Сегодня

"Основной момент: в результате применения процедуры реструктуризации долгов в деле о неплатежеспособности физического лица будет установлена нынешняя актуальная рыночная цена ипотечной квартиры или дома в гривнях, и размер долга для оплаты будет уже намного меньше. – акцентировала Валерия Коломиец. – Но такой порядок касается только квартиры общей площадью не более 60 кв. м или дома общей площадью не более 120 кв. м. Это реальный шанс выйти из долговой кабалы людям, которые оказались в ней не по своей вине. Но с 21 октября нынешнего года прекращает действовать мораторий на запрет продажи ипотечного жилья за долги. Чтобы не столкнуться с проблемой принудительного выселения, таким людям стоит поторопиться. Мы надеемся, что уже с лета будет много обращений таких неплательщиков в суды".

/ Фото: Министерство юстиции Украины

По данным Минюста, после последнего скачка курса погашено всего около 10% займов в валюте. В основном речь идет об ипотечных кредитах, но Кодекс позволяет физлицам, объявившим себя неплатежеспособными, рассчитаться и по другим видам займов: для покупки транспорта, сельхозтехники, просто взятым в долг у другого физлица и так далее. Но есть и виды долгов, банкротство по которым невозможно (см. ниже).

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Сайт "Сегодня" подготовил ответы на 12 главных вопросов о процедуре банкротства для человека, который не может рассчитаться по взятому им займу.

1. На каких условиях возможно банкротство?

Процедура банкротства открывается только на основании личного заявления должника в хозяйственный суд по месту регистрации. При этом обязательны такие четыре факта:

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размер просроченных обязательств (выплат) не может быть менее 30 минимальных зарплат на момент обращения. Сейчас это 141 690 грн (30 х 4723 грн). Если долг меньше, объявить себя банкротом не получится;

должник прекратил погашение кредитов или осуществление других плановых платежей (проценты, штрафы за просрочку) в размере более 50% месячных платежей в течение двух месяцев;

принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физлица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

налицо угроза неплатежеспособности: обстоятельства, которые подтверждают, что в ближайшее время должник не сможет осуществлять платежи (потерял работу, серьезно болен).

2. Какие документы надо подать должнику в хозяйственный суд?

заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности;

предложения по реструктуризации долга;

декларацию об имущественном состоянии за 3 года (каждый год отдельно), предшествовавших подаче в суд заявления. Декларация должна содержать информацию в отношении имущества, доходов и расходов должника и членов его семьи, которое превышает 30 минимальных зарплат;

список кредиторов должника, список имущества должника, копию трудовой книжки.

3. Каковы последствия открытия производства по делу о банкротстве?

вводится мораторий сроком 120 дней на удовлетворение требований кредиторов;

останавливаются все выплаты по долгу, срок которых наступил до открытия производства о банкротстве;

останавливается взыскание с должника по всем исполнительным документам (кроме случаев, определенных Кодексом);

не начисляется неустойка (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению требований, на которые распространяется мораторий;

останавливается течение исковой давности по требованиям к должнику;

не применяется индекс инфляции за все время просрочки платежей.

4. На какие долги не распространяется процедура банкротства?

на возмещение вреда в связи с действиями виновного, которые причинили ущерб здоровью или привели к смерти человека (банкрот совершил ДТП, уголовное преступление, превысил пределы самообороны и т. д.);

на выплату алиментов;

на ранее реструктуризированные (рассроченные) долги;

на выплаты по единому социальному взносу.

5. Что входит и что не входит в так называемую ликвидационную массу имущества?

В ликвидационную массу (ЛМ) входит все имущество (или часть имущества, например, половина автомобиля), принадлежащее должнику на правах собственности, как до, так и после признания его банкротом. То есть, допустим, полученное "уже банкротом" наследство или подарок может уйти на оплату долгов.

В ЛМ не входят:

единственное жилье должника и его семьи. Это квартира площадью не более 60 кв. м, либо из расчета 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника. При наличии в семье пяти человек это уже 68,25 кв. м. Или это дом площадью не более 120 кв. м.

вещи личного повседневного обихода: одежда, обувь, постельное белье, минимальный кухонный набор, продукты питания;

предметы, с помощью которых человек зарабатывает деньги (но этот факт должен быть доказан документально). Например, машина у таксиста, музыкальный инструмент у профессионального музыканта, домашний скот, который не является частью бизнеса.

6. Как провести реструктуризацию долгов?

План реструктуризации долгов должника составляется при обязательном участии специалиста, профессионала – управляющего реструктуризацией (арбитражного управляющего, назначенного судом в деле о неплатежеспособности физлица). План предлагается должником, одобряется кредиторами и утверждается хозяйственным судом. Как правило, кредиторы согласны на реструктуризацию долгов, так как в этом случае они получают больше, чем в случае признания должника банкротом и продажи его имущества.

7. Какие сроки выполнения процедуры банкротства?

Общее правило – не более 5 лет. В случае погашения ипотечного кредита – не более 10 лет. В исключительных случаях суд может продлить срок по мотивированному заявлению должника и при условии погашения им более 80% долга. В случае погашения требований обеспеченного кредитора (долги по кредиту в иностранной валюте, который обеспеченный ипотекой квартиры или жилого дома) срок погашения составляет 10 и 15 лет.

8. Чем должнику выгодно банкротство?

Объявив себя банкротом, человек оплачивает не всю сумму долга, а только его часть. Как правило, планом реструктуризации долгов предусматривается рассрочка и прощение части долга, а в случае введений процедуры погашения долгов, требования, не оплаченные из-за недостаточной стоимости имущества, считаются погашенными. Если реструктуризируется долг должника по кредиту в иностранной валюте, обеспеченный ипотекой, то долг выплачивается должником согласно графику выплат в национальной валюте в размере рыночной стоимости квартиры (дома), которая рассчитывается сертифицированным оценщиком на момент обращения с заявлением в суд, а разница с суммой долга подлежит прощению (списанию), при этом в сумму долга не включаются штрафные санкции и пеня.

9. Чем должнику невыгодно банкротство?

У банкрота остаются лишь самые необходимые вещи, все остальное ликвидное имущество будет продано. Признанному банкротом придется в течение последующих пяти лет уведомлять финансовые учреждения о своем статусе, если он захочет взять кредит или выступить поручителем. Из них в течение трех лет банкрот не может считаться лицом с безупречной репутацией, что влияет на возможность получения и сумму новых кредитов.

10. Что будет, если не объявить себя банкротом и не оплачивать долги?

С 21 октября 2020 года прекращает действовать мораторий на принудительную продажу ипотечного жилья за невыплату кредитов. И те, кто не успеют оформить банкротство, рискуют остаться без квартиры, которую отберут кредиторы. Причем в отличие от процедуры банкротства, в этом случае долг по кредиту придется выплатить в полном объеме. И не факт, что хватит средств, вырученных от продажи с молотка ипотечной квартиры.

11. Что будет, если объявить себя банкротом, реструктуризировать долги и не выплачивать их, либо выплачивать с нарушением сроков и оговоренных сумм?

Кредиторы получают право отменить через суд процедуру банкротства. Списанные суммы долга восстанавливаются в полном объеме. При этом повторная процедура банкротства возможна не ранее чем через пять лет.

12. Сколько стоит процедура банкротства?

Для открытия дела о неплатежеспособности и применении процедур банкротства, должник обязан внести на депозитный счет хозяйственного суда 31,6 тыс. грн в качестве авансирования вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца выполнения им полномочий. А также в оплату дополнительных расходов, которые должник понесет при подготовке заявления об открытии дела о неплатежеспособности и подготовке плана реструктуризации. На сегодняшний день Минюст готовит предложения для внесения изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства для минимизации стоимости доступа к делам о неплатежеспособности физлиц.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обещал вдвое снизить ставки по новым ипотечным кредитам:

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