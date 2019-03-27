Смарт-квартиры в Украине теряют популярность

Эксперты рассказали о главных трудностях с малогабаритным жильем

Фото: Pixabay

Смарт-квартиры в Украине теряют популярность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b38/7da/5c9b387da8073.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b38/7da/5c9b387da8073.jpg 2019-03-27T10:47:06+02:00 Недвижимость Эксперты рассказали о главных трудностях с малогабаритным жильем

Украинские застройщики предлагают все меньше смарт-квартир, бум строительства которых пришелся 2016-2017 годы. Теперь, по мере стабилизации экономической ситуации, интерес к такому формату поутих как со стороны застройщиков, так и покупателей, пишет Delo.ua.

По словам экспертов, практически в каждом жилищном проекте может быть 1-2 небольших квартиры, которые позиционируются как "смарт". В то же время проектов, которые бы специализировались только на смарт-квартирах, на рынке практически нет.

Тренд постепенно идет на спад, в частности, из-за того, что недобросовестные застройщики попытались "подогнать" под популярный формат нежилые помещения — реконструированные промышленные или офисные здания, называя это апартаментами или студией. Без перевода такой недвижимости из категории нежилой в жилую, в ней нельзя было прописаться, а коммуналка насчитывалась по более высоким тарифам (как для предприятий). Но об этом покупатели узнавали уже постфактум.

Кроме того, компании просто перепланировали на этапе строительства 3-комнатное жилье в три смарт-квартиры, чтобы скорее реализовать все построенные площади. Но здесь также возникают проблемы с выполнением законодательства. Дело в том, что Жилищный четко указывает жилую (а не общую) площадь, которая должна приходиться на одного члена семьи — 13,56 кв. м. Государственные строительные нормы еще жестче — не допускают существования однокомнатных квартир меньше 30 кв. м. Такой класс жилья как "смарт" в законодательстве не прописан. Но в порядке исключения, застройщики могут отступить от норм, согласовав свой проект в Минрегионе. Если такого разрешения нет — последствия для собственников печальны.

"По нашему опыту могу сказать, что минимальная площадь однокомнатной квартиры не может быть меньше 27 кв. м, чтобы там могли с комфортом разместиться 1-2 человека", — говорит замдиректора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании Перчак.

Поэтому крупные застройщики не слишком увлечены идеей смарт-квартир, под которые в лучшем случае выделяют 3-5% общего квартирного фонда. Больше всего предложений смарт-квартир – в Киеве и области. За ним по количеству предложений идет Одесса, Ивано-Франковск и Харьков. В Киевской области смарт-квартиры можно найти в Ирпене и Вышгороде.

По словам застройщиков, такое жилье покупается как первое в городе и чаще всего рассматривается как временное — на три-пять лет. При этом мода на смарт-квартиры привела к появлению инвесторов, которые покупают такие жилье специально для последующей сдачи в аренду.

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При этом, несмотря на то, что смарт-квартиры относятся к самому дешевому сегменту жилья, по стоимости квадратного метра они дороже, чем обычные квартиры – из-за необходимости сооружать больше перегородок и подведения коммуникаций к большему числу квартир на одном этаже. Впрочем, за счет маленькой площади они в целом оказываются дешевле однокомнатной квартиры в том же районе.

"Стоимость квадрата в обычной квартире площадью 37-40 кв. м в новостройке ниже примерно на 25-30%, чем у смарт-квартир площадью 27-30 кв.м. Но за счет разницы в 10 кв. м. смарт-квартира оказывается все равно более доступной по цене", — рассказывает Олеся Перчак.

Напомним, малогабаритные квартиры стали популярны из-за необходимости экономить на квадратных метрах. Для этого на очень ограниченной площади – 19-25 кв. м – размещают все, что нужно для проживания: жилую и кухонные зоны, санузел и место для встроенной мебели, например, шкафа. Дополнительную экономию должны обеспечивать индивидуальные счетчики тепла, многотарифные счетчики электроэнергии, бойлеры и современные системы вентиляции.

Предлагая этот формат, строительные компании ссылались на зарубежный опыт, где маленькие квартиры не редкость. Но, название смарт-квартир в Украине не совсем точно отражает философию, которая используется на Западе. За границей маленькие квартиры есть практически в каждой стране, а вот само название "смарт" в других странах отражает не площадь, а философию организации пространства. В Украине же главный акцент был смещен именно на стоимость покупки.

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