Смертоносные небоскребы: как элитные дома могут покалечить украинцев

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С 1 января 2020 года в Украине может резко увеличиться число небоскребов. Дело в том, что правительство утвердило новые государственные строительные нормы (ГСН), которые позволяют строить общественные здания высотой до 150 метров.

Для сравнения: сейчас все, что выше 100 метров, считается экспериментальным строительством, а потому каждый проект должен отдельно утверждаться министерством. И некоторые эксперименты заканчиваются неудачно. К примеру, "Днепровские башни на Троещине". Местные жители называют их "пизанскими" – в процессе строительства из-за ошибок инженеров здания наклонились. Вот только эти башни вдвое выше, чем Пизанская – 35 этажей. Зато здесь нет ни туристов, ни строителей – стройка пустует 10 лет. Сейчас "башни" передали Национальной гвардии. Она два года ищет инвесторов, чтобы их выровнять.

"Скорее всего, сэкономили на фундаментах. Дома дали уклон. Все дома. В таких домах элементарно не могут работать лифты. Перекошенные шахты. Технически можно попробовать их немного выровнять, но это надо вкладывать такие средства, на которые застройщик явно не рассчитывал", – говорит директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

В целом в Украине каждая вторая "стометровка" имеет или имела проблемы. Так, телецентр "Карандаш" в Киеве начали строить в 1983 году, закончили через 10 лет. Здание Апелляционного суда Киева заложили еще раньше, а открыли только в 2006 году. Гостинице "Парус" в Днепре – уже 44 года. Она готова на 80% – закончились деньги. Mirax Plaza на столичной улице Глыбочицкой страдает уже 13 лет...

Один из кварталов на проспекте Победы мог стать историческим. Первый небоскреб в Украине – Министерство инфраструктуры. Он был сдан в 1986 году, 106 метров без шпиля. А через дорогу должен был быть рекордный офисный комплекс – Скай Тауэрс, состоящий из двух башен по 214 метров. Вот только у заказчиков случился кризис и рекорд не достроили даже до середины.

Мало денег и архитекторов

Нехватка финансов – это основная причина, почему строительство небоскребов становится проблемным, говорит председатель строительной компании Назар Бенч. Если бы не это, может, во Львове или Харькове уже был бы свой восемсотметровый Бурдж-Халифа, как в Дубае, сетует специалист.

"Если говорить с технической точки зрения, возможности строительства, то компании, которые могли бы построить здания по типу Бурдж-Халифа, в Украине есть. А специалистов, которые могли бы его спроектировать, единицы. Как правило, это специалисты, имеющие определенный зарубежный опыт. А специалисты, имеющие зарубежный опыт, как правило, остаются за рубежом", – говорит Бенч.

Но не все архитекторы выехали за границу, уверяет директор "Института города" Александр Сергиенко.

"У нас есть квалифицированные и конструкторы, и строители. И интересные архитекторы. Но есть одно "но". Если архитектору предлагают большие деньги, он очень часто не может отказаться и строит какого-то монстра на заказ...", – отмечает он.

По новым нормам, такие здания-монстры нарушат так называемые голубые линии исторической застройки, уверен Сергиенко. Такие линии проводит местная власть, а потому не факт, что какую-то из них не решат подвинуть ради коммерческой выгоды.

Опасность пожаров

Дом на Кловском спуске, который называют "Болт Куровского", в свое время не понравился ЮНЕСКО, так диссонирует на холмах с Киево-Печерской Лаврой. Но скандалы быстро утихли. Теперь это самое высокое сооружение Украины, его высота составляет 168 метров. Помещения в "Боле Куровского" есть и жилые, и офисные.

Технических проблем с небоскребом, по документам, не замечено. Хотя, к примеру, самая длинная пожарная вышка в Украине, если не дай бог, случатся неприятности, получит доступ только до середины "Болта".

"Она раскладывается до 90 метров. Рабочая высота 87,5 метров. Или подает воду, или спасает людей. Допустимый вес в люльке – до 400 килограммов. Это четыре человека. Использовать машину легко, но сами подъезды к небоскребам очень тяжелые, очень узкие", – рассказывает командир спасательной команды Сергей Лобанцов.

Другие же пожарные автолестницы едва достигают пятидесяти метров.

Между тем, в ГСН прописаны совершенно другие требования к небоскребам. К примеру, вертолетные площадки на крышах. Обязательны также зоны, куда не достанет огонь.

В свою очередь, спасатели говорят: противопожарные элементы игнорируют не только застройщики, но и сами жители.

А тем временем, по итогам января-июня 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 4,91 млн кв. м общей площади новых жилых зданий, из которых в городах – 2,89 млн кв. м (58,8%), а в сельской местности – 2,02 млн кв. м (41,2%).

Напомним, ранее юрист рассказал новостям "Сегодня", как уберечь себя от недостроя. По словам адвоката, рекламные материалы застройщика – это важный аргумент в суде:

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