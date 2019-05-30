Снизятся ли цены на новые квартиры в Украине: эксперт озвучил прогноз

Жилья становится больше, но строительные работы дорожают

Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине выросло количество сданных в эксплуатацию квартир, но цена на жилье на первичном рынке стабильна и снижаться пока не будет. Такое мнение выразил эксперт по недвижимости Сергей Костецкий, передает УНН.

"Первичный рынок недвижимости переживает стабильность. Прежде всего в цене. Она пока стабильна, поскольку никаких серьезных изменений в плане того, что влияет на себестоимость, не произошло, поэтому застройщики держат цену, которая есть. То, что она падать не будет – это 100%. Куда уж дешевле", – считает Костецкий.

Эксперт советуют не ждать удешевления жилья. В подтверждение этого говорит и рост стоимости строительных работ – за год он составил 9%.

Напомним, ранее эксперт поделился лайфхаком, как покупатель может "сбить" цену на квартиру. Стоимость жилья реально снизить на 2-10%, уверяет специалист. Правда, предложенный способ не сработает, если сделкой занимается опытный и профессиональный риелтор.

"Сегодня" также выяснили, где выгоднее жить – в загородном доме или в городской квартире:

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