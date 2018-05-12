Социальное жилье за границей: шведские "хрущевки" и гонконгские "гостинки" в небоскребе

Хрущевка, малосемейка, гостинка — эти слова известны любому украинцу: так в народе прозвали типовые 3—9-этажные дома, которые в невиданных количествах строились с конца 50-х по начало 80-х годов во всех мало-мальски крупных городах. Дефицит недорогой жилой площади в СССР был всегда: после войны нужно было отстраивать заново города, а позже — обеспечивать жильем людей, которые массово приезжали в мегаполисы из сел и деревень.

В 2017 году в Украине закончился срок эксплуатации первых, построенных в 1957 году хрущевок. И сейчас устаревшие и морально, и физически пятиэтажки нужно либо капитально ремонтировать (утеплять и укреплять стены, менять все коммуникации), либо сносить. В Украине уже больше десяти лет действует закон, согласно которому за счет инвесторов должны провести реконструкции целых кварталов: старые дома снести, а на их месте построить новые. Однако масштабную реконструкцию провести не удалось до сих пор — только в Киеве в эксплуатации более трех тысяч таких пятиэтажек.

Эксперты уже сейчас говорят: ситуация в жилом фонде обострится в 2020 году. Есть большая вероятность "появления трущоб, районов, которые состоят из заброшенного жилья, где проживают люди с низким доходом. Фактически украинцы, живущие в устаревших хрущевках, рискуют остаться без жилья уже через 10 лет. Главная проблема в том, что после приватизации больше 97% таких квартир — в частной собственности жильцов, а значит, отвечать за состояние домов им придется самостоятельно. А вот в других странах мира в большинстве случаев социальное жилье остается в собственности государства и сдается жителям в найм только на время.

Например, во Франции соцжилье предоставляется на льготных условиях только определенным категориям граждан. Прежде всего это молодые семьи, матери-одиночки, холостяки, престарелые, люди с инвалидностью — помимо собственно социального жилья власти предоставляют таким семьям субсидии на оплату арендуемого жилья или выдают жилищные пособия. При этом если и пособий от государства недостаточно, то квартиросъемщик не платит за жилье. И его не выселят из квартиры, так как с 1990 года в стране действует Закон Бессона, согласно которому ни один жилец не может быть выселен, не получив финансовой помощи для погашения задолженности по квартплате. Но есть и обратная сторона медали: в течение трех лет такие жильцы должны найти еще более дешевый вариант проживания, например перебраться в социальное жилье в регионах, где жизнь и тарифы дешевле.

В Великобритании государственных программ нет, жилье для малоимущих — на контроле у местных властей и жилищных ассоциаций, которые и распределяют соцметры среди малоимущих. В некоторых случаях арендатор через 2—5 лет (в зависимости от местных правил) получает право выкупить это жилье со скидкой от 16 тыс. до 38 тыс. фунтов. Только с 1997 года благодаря этой программе более 1,6 млн британских семей было обеспечено жильем. А вот в Дании для граждан, претендующих на социальное жилье, нет ограничений по доходам и возрасту, а занимаются таким жильем жилищные ассоциации, которые управляются избранным жильцами региональным правлением. Интересный момент: несмотря на то, что для застройки социальными кварталами выделяется самая неприглядная земля, готовые постройки часто ничем не уступают фешенебельным квартирным комплексам — дело в том, что такие застройки очень популярны у архитектурных компаний, для которых это прекрасный и недорогой способ прорекламировать себя.

США. В таких многоэтажных комплексах могут жить только пенсионеры

В Америке большое все — даже социальное жилье

В США для малоимущих семей, которые не могут обеспечить себя квартирой, работает федеральная программа HUD. Курирует ее министерство строительства и городского развития и строит многоэтажные комплексы для пенсионеров, людей с инвалидностью, а для малоимущих возводят спальные одноэтажные кварталы. Интересно, что некоторые частные многоквартирные комплексы тоже предоставляют субсидированное за счет государства жилье. Получить право на такое жилье можно лишь, если стоимость аренды жилья вместе с бытовыми услугами (электричество, вода, газ, телефон) превышает 30% от месячного дохода заявителя — в таком случае человек становится в очередь и ждет, пока государство найдет для него жилье и начнет выделять специальные ваучеры на оплату аренды и ЖКХ. При этом если в семье больше двух человек, то и в квартире будет как минимум две спальни.

А в городских многоэтажных комплексах для пенсионеров квартирки небольшие, но при этом оборудованы тревожной кнопкой, на случай, если жильцу станет плохо — на первом этаже всегда дежурит врач. А нижние этажи таких комплексов оборудованы для отдыха стариков: там есть мини-библиотеки, настольные игры, ТВ. Иногда даже есть бассейны. Но обычный человек жить в таком доме не сможет — только пенсионер или человек с инвалидностью — государство строго контролирует процесс распределения соцжилья.

Гонконг: два пути

В Гонконге проблема социального жилья решается двумя способами. Государство строит в отдаленных районах типовые многоэтажки и сдает их гражданам в наем по ценам ниже рыночных либо же продает его желающим с существенной скидкой. Обе программы были запущены правительством после страшного пожара в 1953 году, который оставил без крова более 53 тыс. человек. Однако даже в новых квартирах разгуляться было негде — на одного человека, согласно нормам, приходилось всего 2,2 кв. м, а для семьи из 5 человек выделялось жилье общей площадью 24 "квадрата", причем "удобства" зачастую были общие на весь этаж. Позже эти нормы были пересмотрены и увеличены, а к 2005 году большинство гонконгских "социалок" превратились в небоскребы высотой до 40 этажей. При этом у арендаторов есть право выкупить жилье за 99 лет.

Швеция: больше миллиона домов за десять лет

Одним из самых успешных мировых проектов по обеспечению населения недорогим жильем может похвастаться Швеция. Там в 1965—1974 годах правительство проводило очень амбициозную жилищную программу, целью которой было строительство миллиона новых жилищ за 10 лет. Программу так и называли — "Миллион". Уже к 1974 году в рамках программы по всей Швеции было построено около 1 006 000 новых жилищ. А всего (с учетом демонтажа ветхого жилья), жилфонд страны увеличился на 650 000 новых квартир и домов. Кроме того, повысилось общее качество жилья, при всех его эстетических недостатках (см. ниже). Программа, кроме всего прочего, обязывала застройщиков не экономить на социальной инфраструктуре (школы, церкви, больницы, общественные пространства, библиотеки и пр.), а большинство квартир из программы "Миллион" были трехкомнатными и имели площадь в 75 кв. м.

Предполагалось, что этого вполне достаточно для одной молодой семьи с двумя детьми. Однако уже к концу 80-х годов очень многие кварталы стали приходить в упадок. С ростом экономики многие шведы не захотели жить на "бетонных окраинах" и стали перебираться в более престижные районы. И государство решило использовать такое жилье для решения проблем мигрантов из сельских районов, людей с инвалидностью, беженцев и эмигрантов из других стран. Для них работает социальная служба Socialtjnsten, которая распределяет жилье через общую очередь.

Украинец Роман Свитляк уже 4 года живет в Стокгольме, но только в прошлом году получил право на социальное жилье в одном из кварталов, построенных в рамках программы "Миллион".

"У меня есть вид на жительство в Швеции и постоянная работа, но после того как у нас с женой появился ребенок, я не смог оплачивать аренду жилья — не хватало на жизнь, — рассказал нам Роман. — Пришлось подаваться на социальное жилье. Собрал документы и приготовился ждать минимум полгода, но нам повезло — через 3 месяца нам выделили двухкомнатную квартиру в пригороде Стокгольма Ринкеби".

Роман говорит, что район не самый спокойный — очень много безработных и беженцев из стран Африки, которые частенько нарушают закон, но это нивелируется хорошей инфраструктурой и низкой стоимостью аренды. Роман платит за жилье (на наши деньги) около 5 тыс. грн в месяц, а остальное — около 10 тыс. грн — покрывает государство.

"У нас очень хороший дом, всего 8 этажей, сама квартира 70 "квадратов", есть просторный балкон. Правда, стеклить и захламлять его нельзя — могут оштрафовать, — рассказывает Роман. — Утварь мы храним в подвале дома, там у каждого жильца есть своя каморка. Там же и прачечная. Платная, но зато экономит место в квартире".





Ринкеби. Пригород Стокгольма — один из самых известных районов социальной застройки в Швеции Бергшьон. Один из символов программы «Миллион» Русенборг. Примерно 84% населения — мигранты

Фуггерай: первые в мире "хрущевки"

В городке Аугсбург на юге Германии главная достопримечательность — квартал Фуггерай. Это один из старейших в мире комплексов социального жилья, построенный еще в XVI веке. В 1367 году Ганс Фуггер приехал жить в Аугсбург из пригорода и, кроме всего прочего, начал торговать тканями. Его семья разбогатела, вошла в число почетных граждан города и часть своего состояния тратила на благотворительность. Потомок Ганса — Якоб Фуггер-младший — и стал тем человеком, который построил в Аугсбурге жилой квартал из 53 зданий для бедных. Для того чтобы поселиться в Фуггерае, от претендента требовалось немного: хорошая репутация, примерное поведение, бедность, приверженность католической вере. Жителю Фуггерая трижды в день нужно было молиться за своих благодетелей — семейство Фуггеров. Ах да, и ежегодно платить символическую плату — о

дин рейнский гульден.

Квартал. Изначально насчитывал 53 здания и 7 улиц

В годы II мировой войны в квартале было бомбоубежище, где при авианалетах скрывалось население Фуггерая. Сейчас в нем находится небольшой музей — "бункер", рассказывающий историю разрушения и восстановления городка. В Аугсбурге базировался завод "Мессершмитт", поэтому город неоднократно бомбили войска союзников — около 60% домов Фуггерая были разрушены. После войны, в 1947—1953 гг. квартал реконструировали — разрушенные здания отстроили заново и построили еще 14 домов. Средства на реконструкцию выделил фонд Фуггеров.

С 2006 года на улице Миттлерегассе работает музей Фуггерая. В экспозиции воссоздана обстановка средневекового жилья обитателей городка В старинной "квартире" представлены предметы средневекового быта: кухонные плиты, чугунная утварь, фарфоровая посуда, деревянные шкафы, резная кровать с пологом. Современный стандарт жилья обитателей Фуггерая можно увидеть в демонстрационной квартире на улице Ошенгассе, 51 — там находится нежилая, полностью меблированная квартира.

Современность. Старинные "гостинки" теперь работают музеем

Япония: данчи по жребию

В Японии к социальному жилью относятся двояко: типовые многоэтажные кварталы сами японцы называют "данчи", что примерно переводится как "трущобы", но в то же время это первое жилье, которое в 50-х годах прошлого века предложило потомкам самураев совершенно иную систему планировки — впервые место для еды было отделено от места для сна. Именно данчи со временем приучили японцев к западному укладу городской жизни. В них была канализация, электричество, хотя все они очень малогабаритны — одна квартира в среднем 25—30 "квадратов". Но несмотря на это, и сейчас такие кварталы очень популярны — местные власти, владеющие ими, даже проводят лотереи среди желающих снять в данчи квартиру. В первую очередь — из-за очень дешевой платы за жилье (около 200 евро в месяц), тогда как, например, в Токио цена аренды за квартиру с одной спальней — от 500 до 900 евро в месяц, в зависимости от расположения.