Споры о рынке земли: эксперт перечислил сложности с геокадастром

/ Фото: Pixabay

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Государственный земельный кадастр Украины, руководство которого заявило о готовности к открытию рынка земли, – это огромная база со всей информацией о целевом назначении участков, их площади, владельцах и т.д. Однако с получением этих данных у украинцев возникают сложности.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" адвокат Максим Близинский, проблемы обычно возникают с участками, права на которые регистрировались до 2013 года, так как информация о них автоматически не была перенесена в новый реестр. Но данные по ним также возможно получить в органах государственного земельного кадастра, в том числе, путем направления электронного запроса. На практике срок ответа обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель.

В открытом для всех доступе находится Публичная кадастровая карта Украины, где можно ввести кадастровый номер участка и узнать информацию о нем абсолютно бесплатно.

"В кадастровую базу внесены не все участки, а только те, которые имеют кадастровые номера, полученные при процедуре регистрации земельного участка. Тем не менее, данная база не совершенна, так как порой встречаются ошибки в данных. Как пример, может быть неправильно определено целевое назначение земельного участка или его площадь. Но базу совершенствуют, ошибки устраняют", — отмечает Близинский.

Помимо этого, в Госземкадастре можно заказать платную справку с более подробной информацией о том или ином участке. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то это займет буквально несколько минут.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Земля для всех: можно ли свободно получить информацию о земельных участках

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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