Старт второго десятилетия ЖК "Новопечерские Липки"

Прошедший в минувший уикенд традиционный NOVOLIPKI FEST, отметил юбилей квартала не только грандиозным праздником, где был установлен новый спортивный рекорд Украины, но и торжественной презентацией начала продаж квартир VІІ очереди лучшего в столичном бизнес-классе жилого комплекса

Слоган NOVOLIPKI FEST "10 лет вместе!" стал ярким отражением философии создателей проекта – девелоперской компании полного цикла City One Development и компании UDP, которые последовательно и целенаправленно выстраивают честные и открытые отношения со всеми участниками создания этого высококачественного жилья с уникальными характеристиками. И в первую очередь с резидентами ЖК "Новопечерские Липки", ставшими за эти годы не просто соседями, а хорошими друзьями. Да и как иначе можно назвать людей, которые готовы делить друг с другом не только будни, но и праздники.

В этот день ландшафтный парк "Сады мира", составляющий, как и другие зеленые насаждения квартала, около трети его общей площади, стал грандиозной "Семейной зоной". В этом импровизированном мини-Диснейленде, где помимо сцены, на которой выступала звезда популярного сериала "Школа" Анна Тринчер, были представлены различные развлечения для юных резидентов ЖК. Творческие мастер-классы, занимательная химическая лаборатория, салон красоты с аквагримом, активные игры на надувных горках и батутах, веселые аниматоры в костюмах любимых персонажей и, конечно, вдоволь сладкой ваты и попкорна. Благодаря усилиям организаторов, среди которых был расположенный на территории комплекса инновационный эко-садик Академия Счастья LeapKids, семейный отдых стал не только веселым, но и познавательным.

Фестивальная жизнь кипела и в "Спортивной зоне" на территории летней лаунж-зоны второй очереди фитнес-клуба премиум-класса Gymmaxx. Здесь можно было совершить экскурсию по ультрасовременному спортивно-оздоровительному комплексу, побывать в эксклюзивном SPA-комплексе, увидеть красочное спортивное шоу или просто отдохнуть у открытого бассейна под песни очаровательной певицы TAYANNA. Впрочем, эксклюзивными выступлениям самых популярных украинских исполнителей и именитых спортсменов не была обделена и основная сцена фестиваля.

Эффектное спортивное шоу, подготовленное известными стронгменами и кроссфитерами, стали своеобразным "разогревом" перед регистрацией национального рекорда Украины, который установил украинский богатырь Павел Гайша. Он пронес коромысло "суперйок" весом 436 кг на расстояние 10 метров. Но самое интересное, что в качестве груза спортивного снаряда выступили юные жители квартала, ставшие полноправными участниками достижения, посвященного жителям "Новопечерских Липок". И это не случайно, ведь здешней инфраструктуре может позавидовать профессиональная спортивная база. А музыкальный рекорд в этот вечер установили группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и KAZKA, заставившие танцевать всех гостей фестиваля. Причем у некоторых из них были особые основания для веселья, ведь в этот день они стали участниками акции и смогли приобрести недвижимость по специальной цене. Хотя со стартом продаж недвижимости VІІ очереди комплекса, продуманные инвестиции в высоколиквидное жилье бизнес-класса, станут доступны каждому. Ведь общая площадь новых домов составит больше 164 00 м², а количество квартир в них –1250.

Помимо следования корпоративным стандартам качества строительства и инфраструктуры, инновационных технологий, безопасности и сервиса, элегантные новостройки в формате Mixed use отмечены ярким архитектурным эксклюзивом. В уникальных стеклянных колбах прямо из паркинга здесь будут расти живые деревья, кроны которых украсят наземную часть прогулочной зоны.

"Мы верны нашей репутации первой градообразующей компании, приоритетом которой является не только комплексное развитие инфраструктурного наполнения своих объектов, но и создание эталонных образцов нового качества жизни в комфортной городской среде, – сказал президент компании City One Development Валерий Кодецкий. – Сегодня мы счастливы принять в семью "Новопечерских Липок" инвесторов новой очереди строительства. Уверен, что это станет началом долгих и красивых отношений, построенных на любви к нашему общему дому – Украине".

Наталья Кирьянова

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