Стартовал сезон бронирования квартир на Новый год: мошенники активизировались

Даже рейтинги и отзывы уже не являются показателем качества жилья, сдающегося в аренду

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В Украине стартовал сезон бронирования квартир и гостиничных номеров на новогодние праздники. И на эту тему немедленно активизировались мошенники. Обещают бюджетно и недалеко от центра, а после получения аванса или не отвечают на звонки, или заселяют в ужасные условия.

Бронирует самостоятельно и заранее – киевлянка Лилия Чемоданова за год бывает минимум в шести странах мира. На Новый год поедет в Европу. Впрочем, такой опытной была не всегда. Вспоминает, как несколько лет назад, в чужой стране оказалась в помещении "без удобств".

"Не было там каких-то требований, чтобы все было оллинклюзив. Выглядело она обычно, две нормальных кроватки, там какая-то полочка, столик. Говорилось о том, что есть душ, туалет. В конце концов, оказалось, что душ и туалет находятся в бане. И в 9:30 утра я не могла попасть в туалет, извините, потому что это был мужской день в бане", – рассказывает Лилия.

Теперь, чтобы не попасть в беду – отслеживает рейтинги и читает отзывы на специализированных сайтах. Впрочем, оценку могут искусственно "накрутить", как в одну, так и в другую сторону. Проверенный вариант – советы друзей, которые были там лично. Или жилье, подобранное в туристическом агентстве.

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Денис Антипанов, заместитель директора туристической компании:

"Человек должен понимать, что, если он едет на Новый год, то нужно будет раскошелиться практически в два раза сильнее. Не может тур стоить 300 долларов, чтобы полететь на неделю, как это ищут туристы. Вот на сайте, мы увидели такую интересную цену. В итоге везде есть подвох".

Риск есть и для тех, кто ищет на Новый год квартиру – предупреждает риэлтор Роман Вараниця. Предложений на рынке немного, поэтому в погоне забронировать хотя бы предварительный просмотр – рискуете быть обманутым. Очень часто мошенники могут воспользоваться тем, что понижают немножко цену, активизируются именно в момент высокого спроса, ажиотажа. И очень часто люди попадают на деньги, доверившись цене.

Именно в столице, стоимость аренды стартует от 500 гривен в сутки, в зависимости от расположения и состояния квартиры. Чем ближе к дате празднования, тем выше будет цена.

Тем временем, по Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и Рождеству. Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

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