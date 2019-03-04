Строительная амнистия в Украине: как работает и сколько стоит

Если не легализировать самострои, можно получить немалый штраф

Фото: Pixabay

Строительная амнистия в Украине: как работает и сколько стоит Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/80d/5f5/5c780d5f5b287.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/80d/5f5/5c780d5f5b287.jpg 2019-03-04T07:39:00+02:00 Недвижимость Если не легализировать самострои, можно получить немалый штраф

Недавно в Украине запустили механизм строительной амнистии, которую уже давно обещали внедрить. А в начале 2019 г. общую процедуру и вовсе упростили, предоставив украинцам возможность обзавестись документами на жилье, которое они строили без разрешительных бумаг. Сайт "Сегодня" рассказывает, зачем нужна строительная амнистия, как оформить необходимые документы и сколько это будет стоить.

Строительная амнистия: что это такое и кто может воспользоваться

Строительная амнистия в Украине вступила в силу осенью 2018 г. По факту это легализация дачных, жилых домов и хозяйственных построек, которые были построены без разрешительных документов.

Под амнистию попадают следующие категории объектов:

усадебные жилые дома, садовые, дачные постройки, гаражи, различные хозяйственные строения общей площадью не более 300 квадратных метров, которые были возведены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

постройки сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 г.

"Все эти объекты должны относится к объектам с незначительными последствиями (СС1), которые в свою очередь определяются такими критериями: уровень возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые постоянно находятся на объекте (до 50 человек);

уровень возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые периодически будут находиться на объекте (до 100 человек);

стоимость объекта до 2500 минимальных заработных плат (9 млн. 307 тысяч 500 грн. по состоянию на 26.12.2018 года);

не являются объектами повышенной опасности или влияющими на окружающую среду;

не относятся к памятникам культурного наследия и не располагаются в их охранных зонах;

максимальная этажность – 4 этажа. Также целевое назначение земли, на котором осуществлено самовольное строительство, должно соответствовать назначению строения, иначе строительному амнистированию не быть", – рассказывает Игорь Козак, юрист АО "КФ "ДОМИНАНТА".

Действует эта амнистия бессрочно, и воспользоваться ей могут как те, кто непосредственно сам возвел самострой, так и люди, которым самострои перешли по наследству.

По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, всего за несколько месяцев 2018 г. украинцы узаконили около 9 тыс. домов.

"Строительная реформа, которую мы начали в 2015 году, сегодня дает результат. Мы децентрализуем полномочия ГАСИ (100 городов), максимально упростили и сократили разрешительные процедуры, установили критерии проверок. В 2018 году стартовала онлайн-платформа "Прозрачная ГАСИ", к которой уже обратилось более 1,5 тыс. застройщиков", – пояснил министр регионального развития Геннадий Зубко.

С 18 января 2018 г. вступил в силу приказ Минрегионстроя, который упрощает процедуру строительной амнистии. Теперь все необходимые документы для оформления дома можно подать в режиме онлайн.

Напомним, что в Украине уже вводили строительную амнистию, которая начала действовать в 2015 г. Тогда можно было легализовать самострои 1992-2011 годов по упрощенной процедуре только до конца года.

Как воспользоваться и какие нужны документы

Для того, чтобы оформить документы на постройку, необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля при исполнительных комитетах городского, поселкового либо сельского совета. На конец прошлого года в стране работало 100 органов, уполномоченных решать вопросы строительной амнистии.

"Согласно процедуре, введенной строительной амнистией собственник (пользователь) земельного участка, на котором размещен объект строительства, с целью введения последнего в эксплуатацию должен обратиться к соответствующей архитектурно-инженерной организации для проведения техосмотра сооружения, по результатам которого составляется техотчет (в случаях предусмотренных законодательством) или ставится отметка в техническом паспорте", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" Артем Белоусов, Советник ЮК JN Legal.

Юрист добавляет, что после завершения технического осмотра объекта строительства необходимо обратиться в орган архитектурно-строительного контроля через Центр предоставления административных услуг со следующими документами: заявлением, экземпляре заполненной декларации про готовность объекта к эксплуатации, техническом отчете (если это предусмотрено законодательством) и заверенными копиями документов, подтверждающих право собственности (пользования) земельным участком и технического паспорта.

На официальном сайте ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) указано, что для оформления недвижимости, которая попадает под строительную амнистию, нужны такие бумаги:

документ о технической инвентаризации, т.е. техпаспорт. Чтобы его получить, нужно обратиться в сертифицированный орган технической инвентаризации.

Документ, который подтверждает право на землю с самовольными застройками.

Для строений сельхозназначения или объектов технического назначения площадью больше 100 квадратных метров необходимо составить отчет о проведении технического обследования объекта.

Заявление на согласование месторасположения объекта.

Декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Документы подаются через Центр по оказанию административных услуг и рассматриваются до десяти дней.

Напомним, для того, чтобы узаконить самострой, необходимо, чтобы он соответствовал целевому назначению земельного участка. Также под действие амнистии не попадают многоэтажки, квартиры и самовольно построенные гаражи на придомовых территориях многоэтажных домов.

Сколько это будет стоить

Для того, чтобы легализировать самострой, большие деньги не нужны. Основные средства придется отдать за проведение технической инвентаризации, которую делают частные структуры. Изготовление техпаспорта для частных домов площадью до 100 квадратных метров составляет около 1000 грн, а вот для построек свыше этой площади вырастает и цена – до 2000–3000 грн, в зависимости от скорости исполнения.

Если же не обзавестись документами на свои постройки, за это можно получить штрафы.

"Эксплуатация объекта строительства без введения его в эксплуатацию влечёт к привлечению частного лица к административной ответственности согласно ст. 96 КУпАП (от 8500 до 10 200 грн.), не дает права использования систем коммуникации (вода, газ, тепло и электроэнергия), а также не дает возможности юридически распоряжаться таким объектом как недвижимостью (продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству и т.д.) ", – говорит Артем Белоусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит застраховать жилье в Украине.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.