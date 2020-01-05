Талантливый дизайнер интерьера – редкая птица в наших краях

Сегодня обустройством коммерческих и жилых площадей занимаются многие студии и специалисты-одиночки. И практически каждый исполнитель имеет что показать потенциальному заказчику, чтобы выставить себя в наилучшем свете. Однако, к сожалению, этот рынок в Украине в настоящий момент проходит стадию формирования. Потому что более 60% собственников новых квартир продолжают уповать на собственные творческие способности, самостоятельно занимаясь капитальным ремонтом.

Наблюдаемая хаотичность этой отрасли приводит к тому, что некоторые дизайнеры-фрилансеры, а вслед за ними и крупные студии работают без какой-либо системы. И в этом случае желающий заказать дизайн интерьерапопадает в весьма затруднительное положение уже на начальном этапе подбора исполнителя своих мечтаний. Любая ошибка в выборе оборачивается не только зря потраченными деньгами, но и серьезными проблемами, возникающими в процессе ремонтных работ. А все потому, что полноценный дизайнерский проект должен представлять собой подробнейший план обустройства помещений, начиная от сноса перегородок и заканчивая расстановкой предметов интерьера.

Профессиональный дизайнер среды Тарас Белик считает, что владельцы помещений должны начинать искать дизайнера еще на стадии строительства жилого комплекса или частного дома. Потому что чем больше будет времени на отбор кандидатов, тем меньше вероятность фатальной ошибки. Не стоит с ходу доверять демонстрируемым примерам готовых работ – в наше время интернет позволяет достаточно убедительно фальсифицировать многие достижения. Профессиональная студия дизайна интерьера, способная воплотить все ваши идеи и запросы в реальность, распознается по следующим критериям:

Качественный сайт с хорошо работающей обратной связью, начиненный емким информативным массивом статей, которые реально помогают несведущему человеку узнать много нового о создании образцового комфорта жилого пространства. В этом случае поговорка "встречают по одежке" работает на все сто процентов. Болеющий душой за свою работу дизайнер по своей природе не сможет выставить в интернете невыразительную витрину собственных услуг. Наличие на популярных каналах и в социальных сетях интересных видеоматериалов о проведении капремонта, подробности которого лично поясняет специалист дизайнерского бюро. В этом случае вы лично сможете убедиться, что имеете дело с компетентным оформителем, которому будете доверять разработку дизайн-проекта. Прозрачные цены, которые не изменяются в процессе работы. Некоторые столичные бюро дизайна, втянув заказчика в процесс, начинают включать в оплату различные дополнительные услуги. Ответственный исполнитель всегда "играет в открытую", предлагая фиксированный ценник и письменный договор с графиком выплат.

Знающий специалист со стажем распознается по уверенной ориентации в деталях ремонтных работ любой спецификации. Он отлично разбирается в особенностях строительных материалов, достоинствах мебельных изделий, разновидностях светотехнического оборудования и сантехники. И если вам повезет найти грамотного талантливого дизайнера, то можете быть уверены в том, что ремонт пройдет без сучка и задоринки. А созданные интерьеры не только увеличат стоимость вашей недвижимости, но и создадут идеальное пространство для комфортного проживания всей семьи.

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