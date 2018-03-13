У Ляшко настаивают на выделении миллиарда гривен на жилье переселенцам с Донбасса

Сегодня, 14:32

В Радикальной партии предлагают значительно увеличить финансирование госпрограммы льготного кредитования переселенцев


В Радикальной партии требуют пересмотреть госбюджет и на миллиард гривен увеличить расходы на обеспечение жильем тех, кто из-за войны в Донбассе покинул свои дома.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Кроме того, представители Радикальной партии предлагают направить на программу льготного кредитования переселенцев почти на 900 миллионов гривен больше, чем планировалось.

Как сообщалось, в Мариуполе принимают заявки на временное жилье для людей с неподконтрольных территорий, а программу совместно финансируют городской совет и профильное министерство. Приоритет на получение жилья имеют семьи с детьми и специалисты высокой квалификации. В то же время, квартиры предоставляются без права на приватизацию, а договор с переселенцами заключают сроком на один год.

Напомним, в Украине возобновили государственную программу, позволяющую переселенцам приобрести квартиру, оплатив только 50 процентов ее стоимости.

На 2018 год из госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен – это в три раза больше, чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.
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Источник:

"Сегодня"

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