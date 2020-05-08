У украинцев не останется денег на квартиры: экономисты оценили рынок недвижимости

За время карантина люди потратят сбережения на потребительские товары, считают специалисты

Пока участники рынка недвижимости констатируют отложенный спрос на квартиры и надеются на увеличение продаж после карантина, экономисты настроены не так оптимистично. Они считают, что после карантина у многих украинцев просто не останется денег на покупку квартир.

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорит, что карантин уже вызвал мировой экономический кризис, который больно ударит по Украине и существенно снизит уровень жизни народа.

"Значительную часть своих сбережений население потратит во время пребывания на карантине на потребительские товары. Поэтому люди в большинстве останутся без денег на покупку недвижимости. Выход из кризиса будет длительный. <...> Поэтому не стоит ожидать оживления рынка недвижимости ранее конца 2021 – начала 2022 года. Компании, которые занимаются продажей недвижимости, своими заявлениями о быстром росте спроса пытаются увеличить продажи и убедить покупателей, что цены достигли дна и все будет дорожать. Но реальная ситуация опровергает их заявления", – отмечает Хмелевский.

А аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак говорит, что спрос на недвижимость в Украине будет умеренным, так как сбережений населения не хватит на массовую скупку квартир, а представители строительного сектора вряд ли будут готовы продавать недвижимость себе в убыток.

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Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале "Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантина".

Также о том, как лихорадит рынок жилья в Украине, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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