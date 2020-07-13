Украинцам грозит подорожание квартир: выгодно ли инвестировать в жилье

Аналитик считает, что к концу года стоимость квадратных метров пойдет вверх

Продажи недвижимости в Украине все еще держатся на 20-30% ниже докризисных значений. К тому же, несмотря на снижение учетной ставки, рынок ипотеки в стране так и не зародился из-за высокой стоимости заемных средств — порядка 12-15%, с учетом всех дополнительных комиссий и страхования. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Реклама

По его мнению, сейчас покупка жилья может стать неплохим вложением. Правда, не у всех украинцев есть на это ресурсы.

"В том случае, если у человека есть достаточно денег для покупки квартиры, то недвижимость может стать отличным способом сохранить свои сбережения. Главной угрозой для капитала по прежнему является падение курса гривни. Причем, отставка главы НБУ, известного своими стремлениями по стабилизации курса, открывает двери для более драматичных изменений. По всей видимости, гривню могут девальвировать во втором полугодии: стоимость нацвалюты вполне может снизиться до 28-30 грн за доллар. Таким образом, в долгосрочном интервале инвестиции в жилье должны принести ощутимый эффект. К тому же велика вероятность того, что к концу года стоимость квартир сможет восстановиться до уровня 2019 года на фоне снижения ставок по ипотеке и роста спроса", — комментирует ситуацию Родлер.

Подробнее о том, чего ждать от цен на квартиры, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, почему риелторы бьют тревогу из-за нового закона о недвижимости:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама