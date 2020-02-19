Украинцам станет проще получить социальное жилье

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Кабинет министров Украины принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут взятыми на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье", – отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Реклама

По ее словам, основные изменения касаются правил для:

В тренде Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего

украинцев из числа представителей уязвимых слоев населения;

временно перемещенных лиц, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соколовская объяснила, что до принятия этого постановления социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка. Например, среднемесячный доход должен был быть меньше стоимости аренды жилья в общежитии и прожиточного минимума, а потому украинцы с доходами в размере минимальной зарплаты или минпенсии не могли быть взятыми на социальный квартирный учет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" собрали ТОП-5 способов получить бесплатное жилье в большом городе. Узнавайте о них из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама