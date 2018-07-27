Украинцы активнее всех иностранцев скупают жилье в Польше

Сегодня, 11:23

Чаще всего жилье приобретают в крупных польских городах

Фото: архив
Фото: архив

Украинцы в сравнении с другими иностранными национальностями уже год подряд покупают наибольшую площадь жилых помещений в Польше, где находится больше миллиона украинских рабочих. Так, в 2017 году граждане Украины приобрели квартир на площадь 70 тыс. кв. м, то есть на 16% больше 2016 года, тогда как общий спрос иностранцев составил 264 тыс. кв. м. (за год +6%), сообщает Dziennik.

Таким образом, украинцы купили 27% площади, приобретенной всеми иностранцами-физическими лицами, то есть на 3% больше по сравнению с 2016 годом. 

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Следующие места среди иностранцев занимают немцы, британцы, белорусы и французы.

Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В 2017 году иностранцы приобрели 1047 помещений в польской столице, то есть на 5% меньше, чем на год раньше.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.
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