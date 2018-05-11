Украинцы массово портят фасады исторических зданий: что делать с "Царь-балконами"

В Днепре демонтируют застекленные балконы с фасадов исторических зданий. Кроме того, заодно убирают кондиционеры и спутниковые антенны, которые портят внешний вид домов. Собственникам недвижимости обещают выплатить компенсации.

Журналисты "Сегодня" проверили, что происходит в других городах Украины.

В Одессе, к примеру, на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Осипова на втором и третьем этажах "доходного дома Моисеева" нынешние собственники оббили балконы пластиком. Этот архитектурный памятник был построен в конце 19-го века.

"Нужно, как в Европе, чтобы люди получали разрешение на установку, но только с обратной стороны фасада. Во внутренний двор, чтобы выходило все это", – сетуют местные жители.

Не лучше ситуация и в Харькове. Например, на улице Пушкинской в самом сердце города почти всем домам больше полусотни лет. И едва ли не на каждом фасаде веранды обшиты пластиком.

"Чисто визуально – оно, конечно, отрицательно. Но чисто практически жильцу дома это удобно. Поэтом я не знаю, как к этому относиться", – теряются харьковчане.

В центре Запорожья пятиэтажку с декоративной лепниной тоже "украсили" пластиком. Хозяин этой квартиры Володимир Маковский уверяет: обшил балкон только после того, как в течение нескольких лет безуспешно требовал от коммунальщиков восстановления аварийной конструкции.

"Никакого ремонта балконов за счет государства или коммунальной службы не производилось. Балкон лет семь назад был отремонтирован за мой счет", – рассказывает Маковский.

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Но застекленные и расширенные балконы в исторических зданиях критикуют специалисты.

"Когда безразлична архитектура фасадов и ты делаешь "Царь-балкон", чтобы поставить велосипед или мешок с картошкой... Исторически так сложилось, что открытый балкон – это признак аристократизма, а застекленный – бедности. Но если у тебя площадь квартиры 160 квадратных метров, а ты еще и балкон застеклил – это признак жлобства", – считает архитектор Виктор Глеба.

При этом перестройку балконов в Украине сейчас никто не контролирует. Такие "Царь-балконы" возводятся в основном без согласований и документов. Борьбу с безвкусицей ведут сами горожане – например, в судах. Так, год назад жители столичного Печерска выиграли суд против соседа, который вдвое увеличил балкон. Его обязали демонтировать пристройку и выплатить жителям нижней квартиры моральную компенсацию.

Напомним, ранее активисты разыскали "Царь-балконы" в Киеве и опубликовали подборку самых странных и заметных конструкций.