Украинцы обходят запрет на продажу земли 12 способами

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине сформировался теневой рынок земли сельскохозяйственного назначения, на котором участки фактически продаются, несмотря на мораторий. Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще есть 12 юридических механизмов обхода моратория", – сказал он.

При таких схемах, по словам Высоцкого, фермеры-арендаторы находятся под угрозой. Дело в том, что землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом.

Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах, отмечает замминистра. В то же время в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

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"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урожай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", – объяснил Высоцкий.

Напомним, сегодня, 13 ноября, Верховная Рада Украины возьмется за рынок земли и рассмотрит 11 законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Земельная реформа предусматривает запуск свободной продажи сельскохозяйственных земель в Украине с 1 октября 2020 года.

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Как известно, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет. Именно этот обновленный законопроект Раде рекомендовал принять профильный комитет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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