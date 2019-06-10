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Украинцы обустраивают огромные пристройки: законно ли это

10 июня, 08:05

Эксперт рассказал, что нужно для легализации такой архитектурной формы


Балконы и пристройки, размер которых превышает площадь комнаты, добавляют квадратные метры в жилье украинцев. Чаще всего такие пристройки являются незаконными. Новости "Сегодня" разбирались, в каких случаях собственник такой архитектурной формы может быть наказан.

Житель Киева Сергей Заболотный жалуется, что грохот перфораторов в его подъезде мешает спокойно жить – соседи "расширяют" "балкон" на первом этаже.

"Наша безопасность с этой пристройкой на порядок уменьшается. К нам на второй этаж сможет попасть кто угодно", – говорит Сергей.

Журналисты "Сегодня" пришли к собственнику пристройки. Но показывать разрешительные документы на нее мужчина отказался. Сергей, в свою очередь, показал нам официальный ответ архитектурно-строительной инспекции. Бумаги подтверждают, что разрешения на строительство у соседа нет.

"Информация касательно выдачи или регистрации документов, дающих право на проведение подготовительных и строительных работ, по указанному адресу отсутствует", – говорится в документе.

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Собственник квартиры с пристройкой уверяет, что конструкция была здесь и раньше – только из гипсокартона. А теперь якобы идет ее укрепление, поэтому нарушения якобы нет. Впрочем, руководительница кооператива возражает – никакой пристройки из гипсокартона не было. 

Таким образом, постройка – незаконная, подводит итог адвокат Дмитрий Моргун.

"Ознакомившись с содержанием данного письма, выданного государственной архитектурно-строительной инспекцией, можно четко сказать, что человек врет. Потому что письмо прямо говорит, что отсутствуют какая-либо разрешительная документация на строительство данного объекта", – говорит Моргун.

Эксперт подчеркивает: желающий расширить свою жилплощадь должен был сначала получить письменное согласие всех соседей. Но жители дома говорят, что их мнением никто не интересовался.

В таких случаях, отмечает адвокат, у людей есть все шансы выиграть дело против соседа в суде. Собственно, только суд может заставить хозяина снести пристройку.

Впрочем, ранее журналисты новостей "Сегодня" выяснили, куда еще можно обратиться из-за незаконной пристройки у соседа.

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Тег снос, балкон, пристройка, незаконное строительство

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Источник:

Сегодня

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