Украинскую квартиру признали самой красивой в мире

Жить в таком доме – удовольствие для семьи, говорит жена украинского архитектора

Квартиру украинского архитектора Сергея Махно назвали самой красивой в мире по результатам престижного международного дизайнерского конкурса.

Махно встречает гостей с хорошим настроением и шутками. Его квартира оставила позади сотни сильнейших конкурсантов.

"Это керамические светильники и медный светильник. Если то из керамики, то этот полностью из меди", – показывает Махно.

Эта квартира похожа на загородный дом. Выполненная в стиле ваби-саби – японской философии, где ценится простота, экологичность и натуральность. Махно соединил эти мотивы с украинской этникой.

"Это когда ценятся простые вещи, которые прожили жизнь. Дерево, которому 150-200-500 лет, у которого трещины, затертости. Или керамика, которой не 20 лет, а 50, 100, 300", – поясняет архитектор.

В этой квартире нет никакого пластика или ламината – только натуральные материалы: льняные жалюзи, потолок из старинных деревянных балок. Стены в доме Сергея обмазаны глиной и половой – так, как делали наши предки сто лет назад.

В доме только глиняная и керамическая посуда. Картины – из дерева или десятков слоев бумаги. Зелень настоящая, а не искусственная. К слову, ранее эксперты назвали ТОП самых полезных комнатных растений.

Детали интерьера Сергей разрабатывает сам или покупает у коллекционеров.

"Это поилка для лошадей 18 века, я из нее сделал рукомойник", – показывает Сергей.

Жить в таком доме – одно удовольствие для семьи, говорит жена Сергея Влада. Дети изучают традиции предков наглядно.

Простота и экологичность давно стала мировым трендом. Сергей Махно советует вспоминать об этом во время ремонта. Чтобы не тратить лишние средства на интерьер и не окружать себя искусственной мебелью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, какие недостатки и преимущества есть у первичного и вторичного жильяв Украине. При этом цены на "первичку" и "вторичку" формируются по разным принципам. Есть базовые факторы, например, близость к метро (если речь идет о Киеве), хорошая инфраструктура, отдаленность от центра, но есть и различия.