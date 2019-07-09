Упрощенная легализация: как воспользоваться "строительной амнистией" для дома или дачи

Без оформления здание нельзя продать или передать по наследству

Фото: Pixabay

Построенные без разрешения частные жилые и дачные дома можно легализовать по упрощенной процедуре. Как сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сделать это можно в три шага.

"Есть ситуация: у вас оформленный земельный участок, но здание на нем вы построили самовольно, без разрешения. На практике таких случаев множество. Но в будущем вы можете столкнуться с проблемами, если вовремя не позаботитесь о легализации здания. Ведь собственный дом у вас есть, а законного права собственности на него нет. Что это значит? Такой дом невозможно, например, продать, передать по наследству или подарить. Что делать? Необходимо получить право собственности. Но до этого – ввести самовольно построенное здание в эксплуатацию", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Чиновник напомнил, что для этого Минрегион совместно с Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины (ГАСК) ввел процедура принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения.

"Сейчас процедура осуществляется в соответствии с приказом Минрегиона №158 и работает с 31 августа 2018 года. Ее еще называют "строительная амнистия", – уточнил Парцхаладхе.

Так, упрощенной легализации подлежат:

индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м;

хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 100 кв. м, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

Что необходимо для упрощенной легализации:

Получить техпаспорт на дом, обратившись в местное Бюро технической инвентаризации (БТИ) или к сертифицированному частному эксперту (инженеру) и заключив договор по техническому обследованию здания. За техническую инвентаризацию ответственность несет эксперт (инженер), оформляющий техпаспорт. Ввести дом в эксплуатацию – подготовить необходимый пакет документов и обратиться в орган ГАСК по местонахождению здания или в Центр предоставления административных услуг этого населенного пункта. Зарегистрировать право собственности – через нотариуса или Центр андминуслуг.

Необходимые документы введения дома в эксплуатацию: заявление о принятии дома в эксплуатацию, 1 экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации, заверенная копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком в соответствии с целевым назначением, на котором находится дом, заверенная копия техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования).

Ввод дома в эксплуатацию производится бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

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Необходимые документы для регистрации права собственности: заявление, паспорт, идентификационный код, документ (квитанция) об оплате административного сбора, зарегистрированная декларация о готовности объекта к эксплуатации, документ, подтверждающий право собственности/аренды на земельный участок, технический паспорт на здание.

Напомним, новая "строительная амнистия" в Украине вступила в силу осенью 2018 года, а прошлая "строительная амнистия" была объявлена в 2015 году. По факту это легализация дачных, жилых домов и хозяйственных построек, которые были построены без разрешительных документов:

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