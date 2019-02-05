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В Киеве подорожали квартиры: сколько стоит "квадрат" на первичном и вторичном рынке

Сегодня, 15:56

Аналитики подвели итоги первого месяца 2019 года

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Киеве подорожали квартиры: сколько стоит "квадрат" на первичном и вторичном рынке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/995/3aa/5c59953aaa85f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/995/3aa/5c59953aaa85f.jpg Недвижимость Аналитики подвели итоги первого месяца 2019 года

В январе 2019 года средняя стоимость квартир в киевских новостройках выросла по сравнению с декабрем-2018 на 0,5% - до 24 587 грн за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Столичная недвижимость".

Уменьшение средних цен наблюдалось лишь в Подольском районе – на 0,9%. В других районах рост составил от 0,5% в Оболонском до 1,8% в Голосеевском и Святошинском.

Цены на первичном рынке жилья:

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 41% и эконом-класса – 26%. Доля новостроек бизнес-класса – 23%, премиум-класса – 10% от общего количества.

В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 18%, Шевченковском – 14%, Соломенском и Дарницком – по 13%, Печерском – 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском – 8%, в Деснянском, Святошинском и Подольском – по 6%, Оболонском районе – 5%.

Вторичный рынок

В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1247 долларов за кв. м. Относительно декабря средняя цена увеличилась на 0,1%. 

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В национальной валюте цена квартир уменьшилась на 1%, до 34 639 грн/кв.м, что произошло за счет укрепления курса гривни.

Цены на вторичном рынке жилья:

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение средних цен в Оболонском на 1%, в Днепровском на 0,4%, Шевченковском на 0,3% и Подольском на 0,2%. В остальных административных районах Киева зафиксировано снижение - от 0,4% в Деснянском до 4,1% в Соломенском.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Соломенском районе на 3,1%,  в остальных административных районах увеличилась, от 0,3% в Печерском до 2,1% в Оболонском.

Предложение квартир относительно января 2018 года уменьшилось на 17,6%. 

Напомним, ранее мы подсчитали, сколько надо копить семье из двух человек на квартиру, пусть и самую недорогую 1-комнатную, но в облцентре-миллионнике.

Также ранее сообщалось, что из-за дорогих квартир украинцы строят "жилье" над гаражами. В интернете нашлось объявление о продаже такого жилья. За 140 квадратных метров в Вышгороде просят всего 20 тысяч долларов:

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Тег недвижимость, Киев, жилье, квартиры, цены на квартиры, квартиры в Киеве

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Источник:

100realty.ua

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