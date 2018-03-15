В Украине хотят отменить старые строительные нормы

Отменить старые строительные нормы и ввести международные стандарты планирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава правительства собрал совещание, на которое были приглашены предприниматели и архитекторы.

Главный вопрос – как ввести в украинское строительство новейшие технологии. Делать это нужно как можно скорее, ведь темпы строительства в Украине постоянно растут. Только в прошлом году строительство выросло на 9%.

За мировыми тенденциями украинские новостройки не успевают, констатировал премьер.

"Современные мировые стандарты строительства отличаются от тех, что действуют в Украине. Мы что-то строим, средства туда инвестируем а выглядит оно в большинстве своем, будто мы это построили еще в 90-х годах. В Украине, к сожалению, есть только погоня за квадратными метрами и никого не интересует, как эти квадратные метры выглядят. Всех интересует, сколько строитель на этом заработает. Я настроен абсолютно решительно, чтобы мы быстро принимали необходимые решения", – заявил Гройсман.

Напомним, в 2017 году в Украине произошли важные события в сфере дерегуляции строительства. В частности, упрощаются правила строительства, а ответственность застройщиков была усилена.

Кроме того, Кабинет министров разрабатывает изменения в Жилищный кодекс, которые должны привести в порядок рынок аренды жилья в Украине. Сейчас в тени находится 70% этого рынка. Кабмин надеется исправить ситуацию.