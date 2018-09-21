В Украине хотят разрешить школы в жилых домах

Сегодня, 19:31

Так называемые "встроенные" учебные учреждения могут помочь решить проблему недостатка образовательной инфраструктуры в городах

В Украине хотят разрешить школы в жилых домах
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает возможность разрешить в государственных строительных нормах (ГСН) проектировать в жилых комплексах встроенные школы, сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

"Минрегион сейчас рассматривает такой вопрос – позволить проектировать начальные школы, встроенные в жилые дома (вроде детских садов, норма о которых уже содержится в обновленных ГСН, которые вступят в силу с 1 октября)", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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По его словам, министерство планирует четко прописать в требованиях к встроенным школам, необходимый уровень шумовой изоляции, инсоляции, пожарной безопасности, рекуперацию, высоту потолков, наличие спортзала и пр.

"В Украине есть большая нехватка школ и детсадов, особенно в крупных городах, в центральных районах. С 1 октября в действие вступают обновленные ГСН, которые содержат норму о возможности проектировать небольшие детсады, встроенные в жилые дома. Проектирование по аналогичному принципу небольших начальных школ – это компромисс, который действительно может решить важную социальную проблему", – отметил замминистра.

Напомним, с 1 сентября в Украине изменились строительные нормы. В частности, новые правила застройки вводят "голубые линии", ограничивающие высотность, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

В документе прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.
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Источник:

"Сегодня"

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