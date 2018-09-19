В Украине изменили правила регистрации собственности

Министерство юстиции Украины запретило регистраторам осуществлять регистрационные действия за пределами своей области. Решение воплотили на уровне программного обеспечения – когда регистратор пытается изменить в реестре статус объекта, находящегося вне области, на экран компьютера выводится сообщение о технической ошибке.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба ведомства.

"Поступает много жалоб, когда в нарушение требований закона регистраторы совершают регистрационные действия за пределами своей юрисдикции, то есть за пределами области. Например, регистратор в Луганской области регистрирует объекты недвижимости в тысяче километров – в Киеве или Днепре. Так быть не может", – отметила Сукманова.

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Ранее в таких случаях Минюст отключал регистраторам доступ к реестрам. Но, по словам Сукмановой, эффект от таких мер был незначительным, и недобросовестные регистраторы все равно продолжали нарушать закон.

"Мы решили использовать принцип, при котором система просто физически не позволит человеку сделать умышленную или неумышленную ошибку. Теперь регистратор технически не сможет осуществить регистрационное действие не в своей области – если он попытается это сделать, на экране появится надпись "техническая ошибка" и нажать кнопку будет невозможно", – объяснила Сукманова.

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