В Украине изменились строительные нормы: какие требования теперь к застройщикам

Сегодня, 11:00

Минрегион разработал и утвердил пакет новых требований, которым должна будет соответствовать каждая стройка в стране

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 1 сентября в Украине начинают действовать новые государственные строительные нормы (ГСН), разработанные Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Новые правила застройки вводят "голубые линии", ограничивающие высотность, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

Кроме того, строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки -  в городах с населением до 50 тыс. человек дома должны быть не выше трех этажей, в более крупных городах (100–150 тыс. чел.) – только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах разрешается строить дома высотой более 20 этажей.

В документе прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

А еще, с первого сентября пешеходные зоны должны проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, а люки и дождеприемники и вовсе больше не будут проектироваться на тротуарах.
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