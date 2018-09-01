В Украине изменились строительные нормы: какие требования теперь к застройщикам
Минрегион разработал и утвердил пакет новых требований, которым должна будет соответствовать каждая стройка в стране
С 1 сентября в Украине начинают действовать новые государственные строительные нормы (ГСН), разработанные Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Новые правила застройки вводят "голубые линии", ограничивающие высотность, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.
Кроме того, строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки - в городах с населением до 50 тыс. человек дома должны быть не выше трех этажей, в более крупных городах (100–150 тыс. чел.) – только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах разрешается строить дома высотой более 20 этажей.
В документе прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.
А еще, с первого сентября пешеходные зоны должны проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, а люки и дождеприемники и вовсе больше не будут проектироваться на тротуарах.
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