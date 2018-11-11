В Украине нужно сносить целые микрорайоны хрущевок – эксперт

Не секрет (и сайт "Сегодня" писал об этом недавно), что жилой фонд в Украине уже порядком устарел. Сейчас в реконструкции нуждается половина жилфонда страны. Министерство регионального развития долгое время обещало разработать законопроект, который позволит решить эту проблему. И вот, на днях пресс-служба ведомства заявила, что законопроект почти готов, и он позволит сносить и реконструировать устаревшие дома без 100% согласия жильцов.

В новом законопроекте, который разрабатывает Минрегион, эту норму заменили. Так, вскоре, для начала реконструкции потребуется согласие только 75% жильцов, а не всех.

Как будет проходить процедура сноса и реконструкции домов в Украине, пока непонятно. Так, например, до недавнего времени в Германии сносу подлежал каждый 10-й дом, что местное правительство и сделало, таким образом, обновив 75% жилфонда. В Польше решили прибегнуть не к таким радикальным методам, но за реконструкцию жилья также взялись, сейчас у них обновлено уже более 50% жилфонда.

Снести или реконструировать дом – решение непростое, поэтому, как сообщают в Минрегионе, приниматься оно будет взвешенно, на основании документов и того, в каком состоянии находится здание. Ведь в украинских реалиях действительно есть немало домов, которые просто не подлежат ремонту. Григорий Перерва, глава агентства "Евро Рейтинг", поясняет, что существуют примеры как массового сноса старых зданий, так и их реконструкции. Основное отличие подходов заключается в источниках финансирования.

"Как правило, снос старой застройки проводится в расчете на заход частного инвестора, способного не только компенсировать расходы жителей хрущевок, но и иметь достаточный резерв средств, чтобы построить новое здание на месте снесенного. Чем больше снесено, тем интереснее реализация здесь новых проектов многоэтажной застройки, поскольку можно рассчитывать на большую прибыль. В силу этих причин неинтересным является снос 1-5 зданий (за исключением центра), или строительство на их месте малоэтажной застройки. В свою очередь, это может привести к нескольким проблемам: кардинальному изменению сложившегося ладшафта местности, росту нагрузки на инженерные сети и социальной и финансовой несостоятельность инвестора", – заявляет Перерва.

Он добавляет, что, по его мнению, сносить дома будут в масштабах кварталов/микрорайонов и застраивать их высотками. Типичный пример – застройка территории в районе метро Черниговская, где ранее располагались 2-3-этажные жилые здания, построенные в 40-50-х годах.

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, также говорит, что в Украине действительно нужно сносить целые микрорайоны, ведь там полностью устарели дома и коммуникации.

"Для того, чтобы проект был успешным, нужно сносить микрорайоны. А если это будет один дом, то ничего не получится. Надо брать микрорайон, где 20 домов, возводить на этом месте новый микрорайон. Если снести один дом, то ничего не получится, надо менять коммуникации, которые идут к этим домам, придомовую территорию и т.д. Тогда будет интересно и привлекательно. А если снести одну хрущевку, а вокруг оставить все хрущевки – ну, что же это будет за дом, кто там жить захочет?", – подытожил Юрий Пита.

Более подробно о том, как в Украине можно решить проблему с устаревшим жилфондом, читайте в материале сайта "Сегодня": Снос домов без согласия всех жильцов: что нужно украинскому жилфонду