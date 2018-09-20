В Украине отменили обязательные мусоропроводы и ступеньки у подъездов

Сегодня, 15:48

Вступила в силу еще одна часть новых строительных норм

Фото: архив
Фото: архив

Сегодня, 20 сентября, вступила в силу новая редакция государственных строительных норм (ГСН) по жилым домам, которые отменяют обязательное проектирование мусоропроводов. Новые правила относятся к проектированию новых зданий и реконструкции существующих.

Также отменяется обязательное проектирование порога при входе в жилой дом. До этого в ГСН было прописано, что пол помещений при входе в здание должен быть не менее 0,15 м выше тротуара. Старая норма была необходимой для водоотвода, однако современные технологии позволяют обеспечить качественный водоотвод без создания таких барьеров.

"Это лишь создает лишние барьеры для лиц с инвалидностью, других маломобильных групп населения и вообще для многих", – отмечал ранее замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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Кроме того, разрешено остекление балконов и лоджий, а также проектировка лифтов с жилой части домов в подземные паркинги, встроенные в дома.

Напомним, основная часть новых строительных норм вступила в силу с 1 сентября 2018 года. Теперь строительные нормы ограничивают плотность и этажность застройки - в городах с населением до 50 тыс. чел. не может быть выше трех этажей, в более крупных (100—150 тыс. чел.) — только девятиэтажки, и лишь в мегаполисах — дома высотой более 20 этажей.

Новые нормы также запрещают проектировать парковки на тротуарах и дорогах – в частности, запретят размещать паркинги на территории жилкомплексов. Альтернатива – подземные гаражи или открытые площадки в 300-500 м от дома.
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Источник:

"Сегодня"

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