В Украине подорожали квартиры – Госстат

Вчера, 15:05

Цены на жилье в новостройках растут активнее, чем на вторичном рынке

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Квартиры на вторичном рынке недвижимости Украины в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года подорожали на 3,5%. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. 

Сильнее всего выросли цены на однокомнатные квартиры – "плюс" 5,6%. Двухкомнатные квартиры стали дороже на 3,6%, трехкомнатные – на 1,2%.

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Квартиры на первичном рынке также прибавили в цене. По данным Госстата, новые "однушки" стали дороже на 7%, "двушки" – на 4,9%, "трешки" – на 3,2%.

В среднем квартиры на "первичке" стали дороже на 5,4%.

Напомним, в 2017 году в Украине построено и сдано в эксплуатацию рекордное количество квартир – 126 610. Такого количества жилья в Украине не строилось с 1990-х годов. А вот средняя площадь квартир с каждым годом сокращается. Так, если в 2010 году метраж средней строящейся в Украине квартиры составлял 118,9 кв. м, то в 2016-м уже был 87,2 кв. м, а в 2017-м уменьшился до 78,6 кв. м.

При этом Нацбанк подсчитал, что цены на жилье уже приблизились к критически низкому уровню. Некоторые застройщики уже продают квадратные метры практически по себестоимости, отмечали в НБУ.
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Источник:

"Сегодня"

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