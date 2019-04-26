В Украине подорожали квартиры: Госстат подсчитал, как изменились цены за год

"Первичка" дорожает медленее, чем жилье в старом фонде

Цены на квартиры в Киеве выросли после зимы. Но подорожание жилой недвижимости коснулось не только столицы.В Государственной службе статистики рассказали, как изменились цены на квартиры за год.

По официальным данным, стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 10%. "Первичка" подорожала менее заметно – на 5%.

В частности, однокомнатные квартиры в новостойках прибавили в цене 4%, а на "вторичке" – более 7%. За двухкомнатную квартиру в современном жилом комплексе придется выложить на 5% больше, чем годом ранее, а в старом жилом фонде – на 12%.

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Прибавили в цене по сравнению с прошлым годом и трехкомнатные квартиры. В этом сегменте квадратные метры на первичном рынке подорожали на 9,5%, а на вторичном – почти на 11%.

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, почему в Украине стали строить меньше квартир. При этом меньше всего нового жилья строится в Луганской и Донецкой областях. Причем в минувшем году, по документам, в этих регионах строились только частные дома – 83 и 298 домов соответственно. Ни одного строительства многоэтажки Укрстатом не зафиксировано.

Также мы разобрались, сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на жилье.

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