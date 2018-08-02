В Украине предложили отменить бесплатную выдачу жилья

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины озвучило идею прекратить практику бесплатной выдачи жилья. Об этом во время круглого стола заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Надо, действительно, уйти от бесплатной передачи жилья. Могут быть, конечно, исключения – если муниципалитет захочет кого-то отблагодарить, он будет иметь право это сделать, например, Героев Украины. Это неприятная часть, но нам надо это сделать", – сказал Парцхаладзе.

По мнению участников круглого стола, норма о бесплатной выдаче жилья, заложенная в Жилищный кодекс Украины, в нынешних условиях невыполнима и тормозит развитие экономики.

При этом Конституция Украины запрещает ухудшать социальные условия. Но в Минрегионстрое планируют найти сбалансированные варианты решения этой проблемы.

Также в ведомстве считают, что пришло время завершать бесплатную приватизацию жилья, которая длится с начала независимости. Эти положения также могут найти отражение в законопроекте.

Текст законопроекта планируют представить для обсуждения через два месяца, то есть к октябрю 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатывается законопроект об аренде жилья. Документ должен урегулировать вопросы формирования фонда арендных домов. Однако речь не идет о тех квартирах, которые сдаются в аренду сейчас.

Подробнее о том, что будет с арендой жилья в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Рынок аренды в Украине все-таки решили "зарегулировать".