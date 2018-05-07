В Украине разваливаются жилые дома: в некоторых городах есть жертвы

На головы прохожим осыпаются фасады домов в Черкассах. Ветром плитку заносит на детскую площадку, есть пострадавшие – пожилая пара.

Такая ситуация наблюдается во многих украинских городах, ведь фасады не ремонтируют десятилетиями.

В Одессе, например, несколько недель назад человек получил сотрясение мозга и ушиб головы. С фасада здания упал кирпич. В центре Сум понемногу разваливается жилой дом: полгода назад из фасада начали выпадать кирпичи, а на днях рухнула сразу целая часть стены.

А в Киеве бывали и смертельные случаи. Несколько лет назад из-за обрушения фасада погиб 18-летний юноша. Тогда специальная комиссия насчитала в Киеве более 500 опасных фасадов. Их поручили ремонтировать за средства тех, у кого здание на балансе. Но и сейчас в столице немало сооружений, декор с фасадов которых осыпается прямо на тротуар.

В Черкассах же деньги на ремонт должна выделить мэрия, говорят в управлении ЖКХ. Впрочем, финансирования нет, а опасных домов полсотни.

"За 2016-й год у нас было выделено всего на часть двух домов. Почему не выделяются средства, надо спросить у депутатов. Они решают, где потребность в большем, их не интересует, что это действительно может привести и смерти людей", – сетует начальник управления ЖКХ Черкасского городского совета Сергей Танюк.

В мэрии отвечают: сейчас могут профинансировать только 30% необходимы работа, остальные средства жителям домов придется собирать самим.

Впрочем, проблемы с обрушениями актуальны не только для Украины. Недавно в центре Москвы обрушилась часть здания.