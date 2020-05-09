В Украине рухнул спрос на квартиры

За время карантина, который продлили до 22 мая, спрос на жилье в Украине существенно сократился ­– в среднем на 50%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили опрошенные эксперты.

При этом до "карантинного" кризиса более 70% всего спроса приходилось на объекты новых качественных форматов жилья с высокой ликвидностью вложений, рассказала Анжелика Саакян, директор по маркетингу ЖК POLARIS Home&Plaza. По ее словам, такая ситуация повышает отложенный спрос.

"Жесткие условия карантина не позволяют многим совершить покупку. Очень много запланированных сделок были отложены, соответственно вырос так называемый отложенный спрос. По итогам первой недели карантина на одну проданную квартиру приходилось 6-7 отложенных. Скорее всего, до окончания карантина количество отложенных покупок может возрасти до 10-15 к одной проданной квартире (то есть, отложенный спрос за весь период карантина увеличится почти в два раза)", ­– прогнозирует Саакян.

А руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров предполагает, что после карантина количество людей, приобретающих квартиру для себя, сократится с 45% до 30% в общей структуре продаж. Покупку жилья отложит та категория людей, которой уже коснулся кризис, которые не знают, что будет с их работой или бизнесом. Но при этом, вероятнее всего, количество инвестиционных приобретений увеличится до 50%.

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Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале "Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантина".

Также о том, как лихорадит рынок жилья в Украине, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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