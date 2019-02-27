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Стало известно, сколько нового жилья появилось в Украине

Сегодня, 13:26

По данным Госстата, по итогам 2018 года в городах ввели в эксплуатацию 76,2 тыс. квартир

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько нового жилья появилось в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66f/e4b/5c766fe4b01c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66f/e4b/5c766fe4b01c6.jpg Недвижимость По данным Госстата, по итогам 2018 года в городах ввели в эксплуатацию 76,2 тыс. квартир

По итогам 2018 года в Украине сократился показатель ввода в эксплуатацию жилья на 5,7% по сравнению с 2017-м и составил 8,69 млн кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, 498,4 тыс. кв. м жилья ввели согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

В городах ввели в эксплуатацию 5,65 млн кв. м жилья, а в селах – 3,04 млн кв. м (76,2 тыс. и 26,9 тыс. квартир соответственно).

В Киеве, а также Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях в эксплуатацию сдали 55,1% общего объема жилья. В частности, показатель по столице составил 1,255 тыс. кв. м жилья (14,5% от общего объема).

Наилучшие показатели роста продемонстрировала Херсонская (на 59,8%, до 95,1 тыс. кв. м) и Черновицкая (на 53,7%, до 287,5 тыс. кв. м) области.

Данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Напомним, накануне Верховная Рада провалила законопроект, который вводит запрет по использованию квартир не по назначению. Таким образом, офисы, гостиницы и хостелы в Украине можно будет по-прежнему размещать в многоквартирных домах

Ранее журналисты "Сегодня" разобрались, как уберечь себя от недостроя:

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Тег недвижимость, строительство, квартиры, Госстат

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Источник:

УНИАН

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