Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Новости экономики
  2. Новости недвижимости

В Украине стартовало создание органа, который заменит скандальную ГАСИ

28 мая, 11:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Кабмине объяснили, когда заработает Государственная инспекция градостроительства

Кабинет министров принял постановление, которое позволит Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины начать выполнять свои функции после того, как в Украине ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, речь идет о документе под названием "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора".

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – объяснил глава ведомства Алексей Чернышев.

Реклама

В тренде
Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

По словам министра, постановление создает законодательную основу для формирования территориальных органов ГИГ в качестве юридических лиц публичного права.

Напомним, решение о ликвидации ГАСИ было принято по поручению президента из-за высокого уровня коррупции в этом органе.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, как теперь буду контролировать строительство в Украине, и как этим будет заниматься не только ГИГ, ведь вместо ГАСИ Кабмин создает три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство контроль Кабинет министров ГАСИ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жилье под снос: куда и как хотят отселять жильцов аварийных домов в Украине
Жилье под снос: куда и как хотят отселять жильцов аварийных домов в УкраинеНедвижимость
Рынок недвижимости: почему замерли строительные площадки и когда упадут цены
Рынок недвижимости: почему замерли строительные площадки и когда упадут ценыНедвижимость
Украинцы бросились оформлять
Украинцы бросились оформлять "теплые кредиты"ЖКХ
Налог на недвижимость: власти хотят нарастить показатели
Налог на недвижимость: власти хотят нарастить показателиЭкономика
Треть украинцев живут в городах без горячей воды – ЮНИСЕФ
Треть украинцев живут в городах без горячей воды – ЮНИСЕФЭкономика
В Украине стартовало создание органа, который заменит скандальную ГАСИ
В Украине стартовало создание органа, который заменит скандальную ГАСИНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...