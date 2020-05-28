В Украине стартовало создание органа, который заменит скандальную ГАСИ

Кабинет министров принял постановление, которое позволит Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины начать выполнять свои функции после того, как в Украине ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).
Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, речь идет о документе под названием "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора".
"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – объяснил глава ведомства Алексей Чернышев.
По словам министра, постановление создает законодательную основу для формирования территориальных органов ГИГ в качестве юридических лиц публичного права.
Напомним, решение о ликвидации ГАСИ было принято по поручению президента из-за высокого уровня коррупции в этом органе.
Ранее новости "Сегодня" разбирались, как теперь буду контролировать строительство в Украине, и как этим будет заниматься не только ГИГ, ведь вместо ГАСИ Кабмин создает три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.
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