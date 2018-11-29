В Украине ввели аттестацию для управляющих многоквартирных домов

С 2019 года в Украине вводится профессиональная аттестация для управляющих многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление уже принял Кабмин – "О профессиональной аттестации по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)".

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"Это шаг к формированию рынка профессиональных управляющих и повышения качества услуг населению. В Украине сегодня около 250 тысяч многоквартирных домов, и их жители должны получать качественный уровень жилищно-коммунальных услуг. Поэтому внедрение профессиональной аттестации управляющего позволит повысить это качество", - прокомментировал Зубко.

Порядком профессиональной аттестации предусмотрены:

требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации;

этапы осуществления профессиональной аттестации;

перечень документов, необходимых для проведения профессиональной аттестации;

основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации;

процедура осуществления первичной профессиональной аттестации;

осуществления повторной профессиональной аттестации;

срок действия квалификационного сертификата;

основания для аннулирования квалификационного сертификата.

"Аттестация по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)" вводится в соответствии с законом ""О жилищно-коммунальных услугах", – подчеркнули в Кабмине.

К слову, этот закон должен был вступить в силу 10 июня 2018 года, но начало его действия перенесли на 2019 год. Вступление в силу статей закона, которые касаются отопления, переносится на 1 мая 2019 г., а обслуживания домов — на 1 января 2019 г.".

После вступления в силу закона о ЖКУ все жители многоквартирных домов должны будут в трехмесячный срок выбрать себе управителя или создать ОСМД. Сейчас там, где нет ОСМД, а таких домов в стране около 80%, отоплением, водоснабжением, уборкой территории и т. д. занимаются управляющие компании, по сути, бывшие жэки. Если закон начнет действовать с 10 июня, то все заключенные жэками договоры с поставщиками услуг утратят силу. И может получиться, что жильцам отключат воду, перестанут вывозить мусор, так как "нет договора — нет услуг".

Напомним, ранее специалисты объясняли, как заключить договор с управляющим при создании ОСМД.