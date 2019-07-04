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В Украине вводят новые строительные нормы для гостиниц: что изменится

4 июля, 15:50

В Минрегионстрое уверены, что безопасность гостей усилится, а обслуживание станет лучше

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине продолжается обновление Государственных строительных норм (ГСН). С 1 октября 2019 года изменения затронут и гостиницы, что позволит усилить безопасность проживания в таких заведениях, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Теперь рекомендуется при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров устраивать вход по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц с тремя и более звездами – еще и системой охранной сигнализации", – отметили в Минрегионе.

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Как подчеркнул замглавы ведомства Лев Парцхаладзе, это также повысит уровень обслуживания в гостиницах. Так, номера гостиниц всех категорий рекомендуется обустраивать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией "антипаника", автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки.

"Также необходимо предусматривать мероприятия, защищающие от несанкционированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения, помещения и оборудования сетей связи, сигнализации с помощью электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения", - отметил Парцхаладзе.

Как сообщалось, также в Украине разрешат проектировать общественные здания высотой до 150 метров (около 50 этажей). В действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать жилые дома и общественные здания, составляет 100 метров.

Кроме того, разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


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Тег гостиницы, отели, здания, строительные нормы, ГСН

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