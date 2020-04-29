В Украине замерли цены на аренду земли, но это ненадолго – эксперты

Арендная стоимость гектаров практически не меняется уже третий год

Цена на аренду сельскохозяйственных земель в Украине последние три года оставалась стабильно низкой – на уровне 3,5 тыс. грн за гектар. Но это может изменить открытие рынка земли, закон о котором подписал президент, сообщают аналитики платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"Из-за моратория на продажу земли цена аренды – значительно ниже рыночного уровня. За последние три года количество аукционов выросло вдвое, а цена остается стабильно низкой – 3,5 тысячи за гектар за год аренды", – сообщили эксперты.

При этом цена аренды за последние годы не претерпела существенных изменений – в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 – 3518 грн.

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По данным аналитиков, в 2019 году самая высокая цена на аренду земли была в Винницкой области – 7233 грн, Полтавской (6973) и Кировоградской (6858), дешевле стоила земля на Закарпатье – 1417 грн за гектар, в Ривненской – 1473 и Волынской областях – 1842 грн.

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"Открытие рынка земли создаст конкуренцию между покупателем и арендатором. Владельцы будут выбирать, что им выгоднее – продать землю или продолжать аренду. За счет такой конкуренции цена на аренду земли будет расти", – рассказал доцент департамента экономики Университета Де-Монфорт, старший советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex Денис Низалов.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков.

Подробнее о том, как будет работать продажа земли и какие предусмотрены ограничения, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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