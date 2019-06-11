Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости недвижимости

"Сведет на нет коррупцию": в Украине заработает электронный кабинет застройщика

11 июня, 17:52

О планах Минрегиона рассказал Лев Парцхаладзе

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аудит и реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) намерены провести в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Основная задача – запуск электронного кабинета застройщика.

Об этом заявил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже разработаны концепция реформирования ГАСИ и план ее реализации.

"Ее основа – запуск электронного кабинета застройщика – нового и эффективного, чтобы с его помощью можно было быстро и удобно получить различные разрешительные документы. Это не просто упростит процедурно получение разрешений в строительстве, но сведет на нет коррупцию, влияние чиновников на принятие решений", – сказал Парцхаладзе.

Он добавил, что предполагается также ввести процедуру лишения архитекторов и экспертных организаций сертификатов за нарушения.

"Сейчас у нас повальные нарушения со стороны архитекторов и экспертных организаций, а ГАСИ не может заставить строить школу, она утверждает проект, если есть экспертиза. Мы выдаем сертификаты проектантам, архитекторам, экспертам, но, к сожалению, если они допускают нарушения, мы их не лишаем этих сертификатов", – отметил замглавы Минрегиона.

Парцхаладзе подчеркнул, что сначала за нарушения будут лишать статуса экспертные организации, а затем лишать сертификатов тех, кто выдает такие проектные решения.

Ранее пресс-служба Минрегиона информировала, что украинские предприятия выполнили строительные работы по итогам января-апреля 2019 года на общую сумму 38,57 млрд грн. Отмечалось, что лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (5 млрд грн), Харьковская (4 млрд грн) и Одесская (3 млрд грн) области, а также Киев (9 млрд грн).

Также сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег недвижимость, строительство, ЖКХ, Парцхаладзе, застройщики, Минрегионстрой, ГАСИ

Вы сейчас просматриваете новость " "Сведет на нет коррупцию": в Украине заработает электронный кабинет застройщика". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Достройка "Охматдета" находится на финишной прямой

2 июня, 01:45

За год в "Охмадете" делают более десять тысяч операций

Стало известно, сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине

30 мая, 06:06

Государственная служба статистики опубликовала данные за три месяца

В общественных зданиях Украины разрешили подземные многоуровневые паркинги

29 мая, 17:18

Новые государственные строительные нормы вступают в силу с 1 июня

"Эра бетонных дорог" в Украине: эксперты рассказали о рисках

28 мая, 16:01

Чтобы избежать проблем, нужна стратегия со многими расчетами, предупреждают специалисты

Как стирать обувь в стиральной машине

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь