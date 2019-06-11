"Сведет на нет коррупцию": в Украине заработает электронный кабинет застройщика

О планах Минрегиона рассказал Лев Парцхаладзе

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аудит и реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) намерены провести в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Основная задача – запуск электронного кабинета застройщика.

Об этом заявил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже разработаны концепция реформирования ГАСИ и план ее реализации.

"Ее основа – запуск электронного кабинета застройщика – нового и эффективного, чтобы с его помощью можно было быстро и удобно получить различные разрешительные документы. Это не просто упростит процедурно получение разрешений в строительстве, но сведет на нет коррупцию, влияние чиновников на принятие решений", – сказал Парцхаладзе.

Он добавил, что предполагается также ввести процедуру лишения архитекторов и экспертных организаций сертификатов за нарушения.

"Сейчас у нас повальные нарушения со стороны архитекторов и экспертных организаций, а ГАСИ не может заставить строить школу, она утверждает проект, если есть экспертиза. Мы выдаем сертификаты проектантам, архитекторам, экспертам, но, к сожалению, если они допускают нарушения, мы их не лишаем этих сертификатов", – отметил замглавы Минрегиона.

Парцхаладзе подчеркнул, что сначала за нарушения будут лишать статуса экспертные организации, а затем лишать сертификатов тех, кто выдает такие проектные решения.

Ранее пресс-служба Минрегиона информировала, что украинские предприятия выполнили строительные работы по итогам января-апреля 2019 года на общую сумму 38,57 млрд грн. Отмечалось, что лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (5 млрд грн), Харьковская (4 млрд грн) и Одесская (3 млрд грн) области, а также Киев (9 млрд грн).

Также сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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