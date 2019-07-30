В ЖК Edelweiss House завершен монолит жилого дома https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Edelweiss_640x343.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Edelweiss_640x343.jpg 2019-07-30T09:00:00+03:00 Недвижимость Жилой комплекс бизнес-класса возводится на ул. Зверинецкая, 72 в Печерском районе Киева

Одновременно в двух домах, объединенных общим стилобатом, ведутся подготовительные работы для осуществления монтажа навесных вентилируемых фасадов и остекления. В первом доме строители работают на отметке 23-го этажа, а во втором – закончен монолитный каркас дома, ведутся кровельные работы. Заканчивается кирпичная кладка на верхних этажах двух 24-этажных свечек. Об этом сообщила из пресс-службы девелопера, компания Edelburg Development.

Edelweiss House расположен в 5-ти минутах ходьбы от Национального ботанического сада им. Гришко и в 5-ти минутах езды от центра города. Такое месторасположение – одно из неоспоримых его преимуществ. Также рядом с комплексом находится одна из главных транспортных артерий города со стратегическими направлениями – аэропорты "Борисполь" и "Киев", выездами на Столичное, Надднепрянское и Набережное шоссе. Меньше, чем в 400 м от комплекса находится ст. м. "Выдубичи" и автовокзал с внутренними и международными рейсами.



Со слов Марины Кравченко , коммерческого директора компании Edelburg Development, Нижний Печерск активно застраивается и трансформация существующей промзоны в новый многофункциональный район с развитой инфраструктурой, рекреационными зонами и выходом к воде – это всего лишь вопрос времени. Тем более, район Выдубичей и так называемой Телички по своей площади не уступает историческому Подолу.

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Edelweiss House выделяется среди других жилых комплексов в своем классе технологичностью, инновационностью и функциональной квартирографией. Минимальная площадь квартиры составляет 56 кв. м, а на верхних этажах расположены 2-уровневые пентхаусы с террасами. Комплекс будет максимально комфортным для жизни, так как в нем предусмотрено буквально все.

"На 474 квартиры будет столько же кладовых комнат, так как мы считаем, что жилая площадь должна таковой и оставаться, а не быть местом для хранения громоздких вещей. Также у нас небывалое для центра города количество машиномест в паркинге – 625 и из каждого дома есть лифт в 6-уровневый стилобат, где, собственно, он и расположен вместе с нежилой и коммерческой недвижимостью. В комплексе будет свой детский сад, тренажерный зал, семейный ресторан и другие объекты необходимой инфраструктуры. На кровле стилобата мы обустроим двор с детской и спортивной площадками, зонами отдыха и прогулочными аллеями. Также местом встреч и общения у резидентов будет лаунж, площадью 700 кв. м с продуманным зонированием, wi-fi и coffee point", – рассказала Марина Кравченко, коммерческий директор компании Edelburg Development.

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