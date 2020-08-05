Вечный дефицит: зачем украинцам налог на квартиры и отменят ли его

Налог на недвижимость – это налог, который в Украине должны оплачивать собственники недвижимости каждый год. Налог на недвижимость есть во многих странах. При этом важно, что в Украине деньги поступают в местные бюджеты, ставки тоже устанавливают местные власти.

"Налог поступает в местные бюджеты. Налог на недвижимость действует во многих странах мира. В 2019 году украинцы уплатили 356 млн грн этого налога. Сумма в масштабе страны небольшая, но для местных громад какой-никакой, а доход", — рассказал сайту "Сегодня" Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук.

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А Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, в комментарии "Сегодня" пояснил, что, по данным за июнь, местные бюджеты выполнены с минусом в 10% – недополучено примерно 2,6 млрд грн, тогда как дефицит государственного бюджета достиг рекордных 300 млрд грн.

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Огромная доля теневого сектора в стране (порядка 50% от ВВП) в совокупности с неэффективной налоговой политикой способствуют тому, что добропорядочным гражданам приходится платить за тех, кто избегает внимания надзорных органов. В связи с чем на снижение налоговой нагрузки рассчитывать не стоит.

"Карантин привел к тому, что регионы лишились своих доходов из-за государственной поддержки бизнеса (по сути, предприниматели платят теперь государственные налоги) и одновременно с этим увеличили расходы местных бюджетов, связанные с борьбой с коронавирусом. Отмена локальных налогов в таких условиях попросту невозможна, так что населению придется продолжать оплачивать из своего кармана ошибки некомпетентных чиновников. Стоит понимать, что данный налог платят не только в Украине, а в 130 странах мира, в том числе и европейских. Важным отличием является тот факт, что в Европе собранные средства идут на развитие общественного пространства и улучшения качества жизни, тогда как у нас — на финансирование вечного дефицита. С точки зрения макроэкономики пользы от данного налога довольно мало. Практика показывает, что население гораздо эффективнее распоряжается деньгами, чем государство. Кроме того, необходимость платить большое количество налогов существенно влияет на потребительскую активность — главный драйвер любой экономики", — подытожил Родлер.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы".

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А о том, какой налог на землю предлагают ввести нардепы, смотрите в нашем сюжете:

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